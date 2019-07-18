Дещо про секрети «вирощування» столичних вагоноводів

В Києві можна безкоштовно отримати перспективну та високооплачувану професію водія комунального транспорту, і одразу гарантоване місце роботи. Не вірите? Дарма!

Автобус, тролейбус і трамвай – те, що хочеш вибирай

Нещодавно на базі Навчально-курсового комбінату КП "Київпастранс" (НКК) відбувся спільний захід з представниками столичної служби зайнятості із залученням громадян, які перебувають на обліку у районних філіях Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ). Представники КП «Київпастранс» - одного з найбільших комунальних підприємств столиці, розповідали про можливості навчання та працевлаштування водіїв наземного громадського транспорту міста Києва за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Така співпраця між КМЦЗ та КП «Київпастранс» діє вже кілька років, поступово набуваючи популярності. Адже вона, по суті, дозволяє «убити двох зайців» - вирішує кадрові проблеми в комунальній транспортній сфері міста та проблеми з безробіттям серед громадян.

За словами заступниці начальника відділу профнавчання КМЦЗ Лариси Качан: «З моменту, коли громадянин звертається до центру зайнятості розпочинається спільна робота з кар’єрним радником. Переконавшись, що заради стабільного доходу і надійного працевлаштування людина готова змінити своє життя та свій попередній професійний досвід, кар’єрний радник пропонує пройти профнавчання. Зокрема, пройти навчання на водіїв комунального транспорту для роботи в КП «Київпастранс». Далі співробітники центру зайнятості проводять тестування майбутнього водія, адже на цю посаду не кожна людина психологічно готова. Проводиться також попередній медичний, психіатричний та наркологічний огляд, а потім людина направляється на навчання до НКК «Київпастрансу». При цьому всі витрати на навчання бере на себе КМЦЗ».

Підготовка водіїв в НКК відбувається з елементами дуального навчання – теорія вивчається в класах НКК, а практичний курс майбутні водії проходять безпосередньо на виробництві, зазвичай в тому депо, яке гарантує слухачу курсів місце роботи.

Зі слів директорки НКК Валентини Штукерт: «Підготовка водія тролейбуса і трамвая триває 5,5 місяців - два місяці вивчається теорія, ще півтора місяці тривають практичні навчання, потім здача іспитів в МРЕО, і вже з правами слухачі направляються на стажування в депо. Тобто стажуються вони безпосередньо на тих маршрутах, де будуть працювати. Після стажування вони здають в навчальному центрі комплексний кваліфікаційний іспит (по охороні праці, безпеці на транспорті, правилам дорожнього руху, культурі обслуговування і будові рухомого складу тощо), отримують книжку водія із зазначенням класу і одночасно офіційний наказ про прийом на роботу в КП «Київпастранс». Загалом вартість всього курсу навчання складає близько 27 тис. грн для водіїв тролейбуса та 23-25 тис. грн для водіїв трамваю. Більшою мірою вона залежить від ціни електроенергії - саме цей чинник безпосередньо впливає на вартість багатогодинного учбового водіння, яке обов’язково проходять наші слухачі курсів».

У розмові Валентина Штукерт зазначила, що наразі на підприємстві налічується близько 200 актуальних вакансій, зокрема: водії автобуса (категорії «D»), водії трамвая і тролейбуса, контролери пасажирського транспорту, кондуктори, електромонтери контактних мереж, слюсарі з ремонту рухомого складу (тролейбус, трамвай, автобус). Професія водія комунального транспорту почесна і актуальна, до того ж високооплачувана. Так, водії найнижчого 3-го класу (початковий кваліфікаційний рівень) в КП «Київпастранс» отримують від 8-10 тис. грн. За відсутності порушень трудової дисципліни та аварійних ситуацій вже за 3-4 роки вони мають можливість здати іспити і отримати 1-ий клас. Зарплата таких досвідчених водіїв в КП «Київпастранс» сьогодні сягає 20 тис. грн і більше. «Тим більше, водії Київпастрансу сьогодні мають широкий мотиваційний пакет – повністю «білу» заробітну плату, 32-денну відпустку, лікарняні, путівки у санаторії та бази відпочинку тощо».

Бажаєш змінити професію? Київський міський центр зайнятості разом з НКК КП «Київпастранс» допоможе у цьому!