Вінниччина лідирує за кількістю наданих перших робочих місць для випускників

Про реалізація заходів з питань впровадження реформи у сфері освіти розповів в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Володимир Буняк в ході засідання колегії обласної державної адміністрації «Про підсумки соціально-економічного розвитку області за І півріччя 2019 року».

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Вінницька область отримала освітню субвенцію в розмірі 43,3 млн грн. Відповідно до розподілу 25% передбачається на закупівлю дидактичних матеріалів для 1 класу, 40% на закупівлю сучасних меблів для початкових класів НУШ і 35% на комп’ютерне обладнання для початкових класів. Наразі освоєно 11,9 млн грн. коштів, що складає 32,9% від загальної суми. Лідерами за використанням субвенції є м. Жмерика, Крижопільський та Чернівецький райони області, а також Вороновицька, Оратівська та Новогребельська ОТГ», - повідомив Володимир Буняк.

Крім того цьогоріч область отримала освітню субвенцію на оснащення інклюзивно-ресурсних центрів автомобілями, кабінетами природничо-математичного циклу, комп’ютерами та забезпечення автобусами. Зокрема на придбання автомобілів для ІРЦ виділено 7375,5 тис.грн., кабінетів природничо-математичного циклу – 10299,5 тис.грн., комп’ютерів – 11096,5 тис.грн., 16496,5 тис.грн. – на придбання автобусів (Липовець, Шаргород, Жданівська ОТГ, Іллінецька, Оратівська). Наразі проводяться тендери.

Ще одним пріоритетним напрямком в галузі освіти є професійно-технічна освіта. Зокрема на Вінниччині відкрито 15 навчально-практичних центрів з різними спеціальностями.

«Одним з найкращих навчально-практичних центрів є Немирівський з підготовки електрозварників. Там молоді люди мають змогу навчатись відповідно до вимог часу на сучасному обладнанні. Наразі ми поступово збільшуємо заробітну плату майстрам виробничого навчання, адже сьогодні вони мають змогу підготувати висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці. Крім того, такі навчально-практичні центри є цікавими і для бізнесу, адже їх працівники можуть також у них навчатись та підвищувати свою кваліфікацію», - зауважив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

Не оминув Володимир Буняк і питання інклюзивної освіти. Зокрема цього року область отримала безпроцентні кошти на її розвиток, а саме 8 млн грн для навчання по інклюзії для дітей в школах. Дані кошти будуть спрямовані на придбання необхідних дидактичних матеріалів, обладнання, яке дає можливість спілкуватись з даною категорією дітей і надавати їм відповідні освітні послуги.

«Наразі в області функціонує 29 ІРЦ, а вже в вересні в області їх налічуватиметься 35, а ще 206 ресурсних кімнат, за кількістю яких Вінниччина посідає 3 місце в Україні. Завдяки цьому у нас є можливість, незалежно від стану здоров’я, забезпечити кожній дитині нормальний навчально-виховний процес», - підсумував Володимир Буняк.