Вінниччина утримує лідерство в Україні за показниками соціально-економічного розвитку

У середу відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації, у ході якого очільники області підбили підсумки соціально-економічного розвитку регіону протягом І півріччя 2019 року. У засіданні взяли участь голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник, заступники голови ОДА Ігор Івасюк та Василь Броварник, Вінницький міський голова Сергій Моргунов. До роботи колегії долучились керівники структурних підрозділів, очільники райдержадміністрацій, ОТГ та районних рад, міські голови міст обласного значення, керівники силових структур, позаштатні радники голови ОДА.

Під час засідання голова ОДА Валерій Коровій торкнувся практичних аспектів життєдіяльності регіону, а також ключових результатів, яких вдалося досягти в області протягом останніх кількох років.

У ході колегії директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир Мережко підбив підсумки соціально-економічного розвитку області за І півріччя 2019 року, акцентувавши увагу на ключових показниках, які характеризують стан економіки регіону.

Під час засідання Валерій Коровій акцентував увагу на динаміці розвитку області, зазначивши: «За рахунок того, що минулого року в місті Вінниці було створено понад 3000 нових робочих місць, приріст ПДФО склав +29%. Це також підтверджує ефективність залучення інвестицій за різними напрямками, зокрема, у галузі промисловості. Крім цього, значно зросла питома вага Вінницької області в структурі промислового виробництва України, а також багатьох інших галузей. Зокрема, за рахунок реалізації інфраструктурних проєктів, у 2,6 рази зріс обсяг виконання будівельних робіт, порівняно з відповідним періодом минулого року. За індексом будівельної продукції Вінниччина посідає провідні позиції в Україні».

У ході засідання Володимир Мережко звернув увагу на динаміку зростання капітальних інвестицій, які безпосередньо впливають на розвиток промислового сектору економіки. Директор профільного департаменту також поінформував про рівень оплати праці в області, приріст виробництва підприємств, залучення інвестицій та реалізацію відповідних інвестиційних проєктів, обсяг експорту продукції, а також про інші показники, які відображають потенціал розвитку та конкурентоспроможності регіону.

Зокрема, він зазначив, що у результаті залучення інвестицій, модернізації промислового виробництва та розширення ринків збуту відбулась активізація роботи промислових підприємств. Так, відповідно до індексу промислового виробництва, за 5 місяців поточного року Вінницька область посіла друге місце серед регіонів України. За попередніми даними, за 6 місяців 2019 року індекс становить 120%, що, у свою чергу, дозволило наростити експортний потенціал майже до 14%

Під час доповіді Володимир Мережко також акцентував увагу на динаміці зростання капітальних інвестицій, які безпосередньо впливають на розвиток промислового сектору економіки. За словами посадовця, активізація інвестиційної діяльності обумовила зростання обсягів будівельних робіт. Зокрема, за січень-травень поточного року обсяг виконаних будівельних робіт склав понад 3 млрд грн та зріс у 2,6 рази, порівняно із відповідним періодом 2018 року. За індексом будівельної продукції Вінниччина посіла перше місце в Україні.

Вінниччина також займає провідні позиції за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, а також за показниками обороту роздрібної торгівлі.

«Традиційно Вінниччина займає лідируючі позиції за основними показниками в аграрному секторі. Саме тут відбувається концентрація капіталу, що дозволило збільшити обсяги сільськогосподарського виробництва, рівень якого за 5 місяців поточного року становить 114,8% За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів за І квартал 2019 року, Вінниччина посіла перше місце на всеукраїнському рівні за напрямком «економічна ефективність» - підкреслив Володимир Мережко.

Директор профільного департаменту також розповів про реалізацію інвестиційних проєктів соціального спрямування та інфраструктури. За його словами, у 2019 році на реалізацію проєктів за 8-ма бюджетними програмами з державного бюджету передбачено понад 1 млрд 430 млн грн. для Вінницької області. Також цьогоріч зріс обсяг фінансування (субвенції) на автомобільні дороги місцевого та державного значення.