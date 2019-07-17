НДІ оголошує про прибуття міжнародної місії зі спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні

Київ, Україна - Національний Демократичний Інститут (НДІ) повідомляє про приїзд високопоставленої міжнародної делегації, яка спостерігатиме за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня. До складу делегації, акредитованої Центральною виборчою комісією України, входять 34 членів, які представляють десять країн. Делегація презентує свої попередні висновки під час прес-конференції, що відбудеться 22 липня.

До складу делегації входять політичні лідери, дипломати, колишні обрані посадовці та державні службовці, експерти з виборчих питань, серед яких: Джон Братон, колишній прем’єр-міністр Ірландії і посол Європейського Союзу в США; Дейм Одрі Гловер, голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ/БДПЛ); Крістін Тодд Вітмен, колишня губернаторка штату Нью Джерсі та голова Агентства з охорони навколишнього середовища США; Лора Джуетт, директорка програми регіону Євразії Національного Демократичного Інституту.

Делегація буде спиратися на роботу спостережної місії НДІ, проведеної під час першого та другого турів виборів Президента України 2019 року, висновки довгострокових аналітиків, які працюють в Україні з червня 2019 року, а також на роботу передвиборної місії з оцінювання виборів НДІ , проведеної в листопаді 2018 року.

«Вибори Президента України, проведені в березні та квітні, були історичними, – зазначила Дейм Одрі Гловер. – Українці підтвердили свою відданість демократії, а також прагнення змін. Опитування НДІ показують, що оптимізм та очікування населення є рекордно високими. Це закладає потужний фундамент для проведення парламентських виборів і представляє величезну цінність для країни.»

«Очікування щодо нового парламенту вражають, – зазначила Лора Джуетт. – Половина українців вважає, що наступний парламент представлятиме їхні інтереси краще за нинішній; майже кожен очікує, що ключові реформи будуть проведені в наступні дванадцять місяців. По-справжньому демократичний виборчий процес надасть новому парламенту і уряду повноваження, які будуть потрібні для прийняття складних рішень та впровадження реформ.»

Метою роботи делегації є продемонструвати сталу підтримку міжнародною спільнотою демократичних процесів в Україні та надати об’єктивну оцінку виборчому процесу та політичному середовищу навколо нього. Члени делегації зустрінуться з представниками політичних партій та виборчих штабів, державними службовцями, представниками громадянського суспільства, медіа та міжнародної спільноти в Києві та 12 областях України. У день виборів спостерігачі НДІ відвідають виборчі дільниці на час відкриття, голосування, закриття та під час підрахунку голосів у визначених областях.

НДІ організовував міжнародні місії зі спостереження чи оцінювання в понад 65 країнах на більш ніж 135 виборах, здобувши високу репутацію завдяки неупередженості та професіоналізму у своїй роботі. Місія зі спостереження НДІ проводить свою діяльність на принципах позапартійності та професіоналізму і відповідно до українського законодавства та Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами . НДІ також підтримуватиме тісні контакти з українськими моніторинговими групами та іншими міжнародними делегаціям зі спостереження протягом виборчого періоду. Робота цієї місії стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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