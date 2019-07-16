Проєкт Коростишівської ОТГ переміг у конкурсі «Малі міста – великі враження»

Проєкт «OLIZAR MUSIC FEST» Коростишівської міської ради переміг на Всеукраїнському конкурсі «Малі міста – великі враження». Всього на участь у конкурсі подали 181 заявку, із яких 12 це проєкти громад Житомирщини.

У конкурсі беруть участь подані органами місцевого самоврядування, юридичними особами, творчими спілками, фізичними особами — підприємцями культурно-мистецькі проєкти, що мають на меті розвиток культурного простору України на основі використання соціально-економічного потенціалу об’єктів культурної спадщини та елементів нематеріальної культурної спадщини для розвитку, посилення інвестиційної та туристичної привабливості населених пунктів із загальною чисельністю населення до 50 тис. осіб, які відповідають таким критеріям:

строк реалізації проєкту – початок не раніше 15 липня та завершення не пізніше 20 листопада 2019 року;

реалізація проєкту на засадах співфінансування з державного бюджету на рівні не більше ніж 70% загальної кошторисної вартості проєкту, з місцевих бюджетів та/або з інших джерел, не заборонених законодавством, – на рівні не менше ніж 30 %;

очікувана сума коштів з державного бюджету становить:

для «малих» проєктів – від 100 000 до 250 000 гривень;

для «середніх» проєктів – від 250 001 до 1 000 000 гривень;

для «великих» проєктів – від 1 000 001 до 5 000 000 гривень.

Загальний бюджет конкурсу у 2019 році складає 50 млн грн.

Вже 18 липня відбудеться офіційний старт проєктів. Презентація переможці проходитиме у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, що минулого року проєкт Коростишівської міської ради «Перлина художнього каменярства» (Парк – купальня садиби графа Олізара) потрапив до фіналу конкурсу.

Фото: malininform.com