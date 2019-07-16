Вінничани встановили поблизу Мар’їнки пам’ятний знак «Герб України»

Наприкінці червня вінницькі волонтери з представниками міської ради поблизу прифронтового міста Мар’їнка Донецької області встановили Пам’ятний знак «Герб України». Він має вигляд тризуба і символізує те, що Україна єдина. Висота пам’ятника – три метри, вага – 6 тон. Він розташований на перетині доріг за кілька кілометрів від окупованої території.

Пам’ятний знак встановлений фактично на межі розмежування у зоні ООС – на в’їзді у місто Мар’їнка (на трасі Н15, в трьох кілометрах від лінії фронту та тридцяти кілометрах від центру Донецька). Волонтери та військові, які захищають нашу державу, постійно проїжджають повз нього. Він знаходиться на рубежі вільної і окупованої частин держави, символізує єдність України та є красномовним ідентифікатором тієї території, на якій він розміщений.

Виготовлення Пам’ятного знаку у вигляді тризубу ініціювали волонтери Андрій Сірак та Андрій Нечипорук. А допоміг реалізувати їхній задум Вінницький міський голова Сергій Моргунов, він посприяв виготовленню та транспортуванню. Волонтери багато часу попровадять в зоні ООС і відчувають власною душею необхідність у таких національних символах на прифронтових автошляхах. Тому й з’явилась ідея виготовити пам’ятник. До речі, Андрій Сірак та Андрій Нечипорук нещодавно повернулись зі сходу, де протягом червня працювали в районі бойових дій у складі Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. За цей час ними було врятовано більше двадцяти людських життів.

«Починаючи з 2014 року раз у два-три місяці з Вінниці відправляють гуманітарний вантаж на схід країни. Його допомагають збирати всі вінничани, в тому числі команда Вінницької міської ради, представники комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я, освіти та всі небайдужі люди, – каже міський голова Сергій Моргунов. – Люди, які захищають Україну – герої. Вони роблять все для того, щоб тут, у нас було все спокійно. І ми їм за це дуже вдячні. Також дякую волонтерам Андрію Сіраку та Андрію Нечипоруку. Ви робите дійсно велику справу. По великому рахунку, ви допомагаєте формувати ідеологію держави. Вдячний за вашу позицію, за нашу гарну співпрацю, яка триває ще з 2014 року, і за ідею створення Пам’ятного знаку».