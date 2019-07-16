У столиці відбулася XVI церемонія нагородження «Фаворити успіху»

У Києві в черговий раз завершилася церемонія нагородження рейтингу споживчих переваг «Фаворити успіху». Журі щорічного конкурсу, що складається з експертів, простих споживачів і знаменитостей, назвало найкращі українські бренди 2018 року.

Переможці визначалися за підсумками мастшабного дослідження громадських переваг, яке відбувалося протягом усього минулого року. Відносно гравців ринку складався публічний рейтинг, що відображає ступінь довіри до бренду, а лідери рейтингу визнавалися Фаворитами року — найкращим вибором серед асортименту пропозицій. Складалися рейтинги в реальному часі і абсолютно прозоро, у процесі анкетування галузевих фахівців професійного журі, паралельно з голосуванням небайдужих споживачів на www.favor.com.ua.

Головним дійством шоу стало вручення медалей представникам понад сотні найбільш рекомендованих брендів України.

Серед продуктів харчування нагородами були відзначені: згущене молоко від Первомайського МКК, майонез і маргарин «Щедро», напівфабрикати «Левада», сосиски і сардельки тм «Бащинський», ковбаси М'ясоlove, яйця «Ясенсвіт». Також нагород удостоїлися шоколад Millenium і смажене насіння Хомка.

Серед напоїв медаль дісталася алкогольній настоянці Żubrówka, горілці українського виробництва Green Day, а також серії українських вин Villa Krim. Серед безалкогольних напоїв право демонструвати знак «Фаворит Успіху» на етикетці отримали Black Energy Drink (енергетик) і питна вода Buvette.

Довіра до продукту з боку лояльних клієнтів і споживачів — обов'язкова складова успіху. Тому медаль «Фаворит Успіху», як символ довіри споживачів, особливо цінується фармацевтами. Медалі були вручені цілій плеяді препаратів, які стали №1 у рейтингах ряду категорій безрецептурних лікарських засобів. Медаль отримали продукти від компаній Гріндекс (Віпросал В), Софарма (Карсил, Темпалгін, Бронхолітин і ін), Вишфа (Урохолум), Мови Хелс (Мовекс), Джонсон і Джонсон (Візін, Мікролакс, Нікоретте, ob.), Нобель Ілач (Алора), Ділео Фарма (Тантум Верде), Орісіл-Фарм (Атоксіл), Євромедекс (Цитеал), Біокодекс (Ентерол) та ін ...

А в сфері краси та здоров'я були відзначені: салони лазерної косметології Люменіс, офтальмологічна клініка Batigoz. Нагороди дісталися і популярним косметичним продуктам: бренду дистриб'юторської косметики Mary Kay і лінійці засобів для здоров'я волосся «Плацент Формула».

У число Фаворитів увійшли і бренди техніки: пральні машини Electrolux, обігрівачі UDEN-S, зволожувачі повітря Ergo, інгалятори Longevita.

Другий рік поспіль статус Абсолютного Фаворита серед автозаправок утримує сет SOCAR. Підтверджують статус лідерів ринку і улюблені бренди професіоналів в сфері будівництва та ремонту: фарба Śnieżka і профілі для вікон REHAU.

У номінаціях розділу «Життя міста» нагород удостоїлися: кращий салон-магазин жіночого одягу VOVK, найбільший в Україні ТРЦ Lavina Mall і ін. У сфері фінпослуг дипломи отримали мережу ломбардів «Благо» та програма швидких кредитів Microcredit.

У число компаній, які отримали право використовувати знак «Фаворит Успіху» у своєму маркування, увійшли і Інтернет-сервіси: автобусні каси Busfor.ua, прогноз погоди Gismeteo, онлайн-магазин одягу Answear.

Особливою рисою рейтингу «Фаворити Успіху» є те, що крім класичних брендів товарів і послуг, у ньому присутні і номінації шоу-бізнесу, щодо яких споживачі також можуть висловити свою довіру. Так на 16-й церемонії нагороди отримали: етно-співачка Іларія, дівоче тріо COCOS і відразу 3 переможці в категорії «молодий талант»: Андрій Бойко і сестри Ніна й Василиса Бойкови.

«При вивченні переваг громадськості ми намагаємося охопити всі сфери ринку народного споживання. Це некомерційний рейтинг. Зараз у ньому представлені понад 6 сотень номінацій, у яких всі гравці ринку змагаються на звання кращого в своїй ринковій ніші, без будь-яких заявок на участь. І, відвідавши FAVOR.com.ua, можна не тільки проголосувати за свої персональні уподобання, а й побачити всІ опубліковані рейтинги У вільному доступі » — зазначив на церемонії нагородження керівник конкурсу Олексій Кузнєцов — «Завдяки відкритому рейтингу все очевидно — лідери рейтингу — переможці є в кожній номінації! І сьогодні ми будемо вітати і аплодувати не просто тим, хто став #1 в своєму напрямку діяльності, завоювавши серця і довіру споживачів, але і захотів поділитися тріумфом зі своїми шанувальниками!» Дивіться повний список Фаворитів і вказуйте свої персональні переваги вже нинішнього, 2019 року, в голосуванні на www.FAVOR.com.ua.