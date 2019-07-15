Kreisel Electric удостоєна премії Frost & Sullivan Award і визнана світовим лідером в області зарядки електротранспорту

Ніколи раніше необхідність змін в зарядці електротранспорту не обговорювалася так гаряче до тих пір, поки австрійська фірма Kreisel Electric не продемонструвала реальні інновації в цій області! Компанія Kreisel, що базується в комуні Райнбах-ім-Мюлькрайс у Верхній Австрії, де вона була заснована лише чотири роки тому, 10 липня отримала нагороду Frost & Sullivan Product Leadership Award 2019, ставши провідним світовим постачальником засобів зарядки електротранспорту.

Провідна технологічна фірма в рекордно короткі терміни

Переможцем стає акумулятор Kreisel для електротранспорту. Цей інноваційний продукт не має собі рівних в усьому світі за робочими характеристиками, безпекою і довговічністю, як зазначили представники Frost & Sullivan в своїй штаб-квартирі в Нью-Йорку. Щорічно ця глобальна фірма з офісами в 40 країнах присуджує нагороди за технологічне лідерство провідним компаніям, що активно займаються розробкою нових технологій. Тепер Kreisel Electric так само належить до цієї елітної групи компаній. Висока міжнародна нагорода була присуджена компанії з Верхньої Австрії за цей унікальний продукт, яким вже користуються ділові партнери та клієнти з усього світу.

Безпека понад усе

Акумулятори є класичним слабким місцем електричних автомобілів. Однак ситуація абсолютна протилежна з акумулятором Kreisel завдяки його величезній потужності, відмінним характеристикам безпеки, тривалому терміну служби, спеціальній технології складання та інноваційному управлінню температурою, які ефективно контролюють потоки енергії. На завершення до всього, цей продукт розрахований на ефективне користування, яке дозволяє забезпечити економічно вигідне і повністю автоматизоване виробництво енергії.

Три брати: всі підприємці

Проривні ідеї, точне планування і ефективне впровадження технологій в поєднанні з ефективними термінами - ось ті чинники, які лежать в основі успіху бізнесу, досягнутого братами Йоханном (Відділ по розробці продукції), Маркусом (Відділ продажів і маркетингу) і Філіпом Крайзелями (Відділ науково-дослідних розробок). Велика сміливість і самовідданість дозволили їм трьом створити найкращу батарею на планеті в маленькому містечку Верхньої Австрії з населенням лише 3000 осіб. Ці підприємці показали світу, що все дійсно можливо. Хоча на своєму шляху вони були не одні - інші партнери супроводжували братів, вкладаючи в них більше, ніж просто довіру. Серед них OÖ Landesbank, Invest AG, Bank Austria, VKB, а також молоді і високо мотивовані співробітники компанії Kreisel. Постійні дослідження, розробки і прагнення до досягнення найвищої якості продукції об'єднують всіх членів команди. Ноу-хау - їх сила.

http://www.apimages.com/metadata/Index/Kreisel-Electric-receives-the-Frost-amp-Sulli-/b8b5c6d3b1634118b0c4084ea3f3bf28/1/0​

Контакти для ЗМІ:

Маркус Крайзель (Markus Kreisel)

presse@kreiselelectric.com

+43 7949 / 21400

Kreisel Electric GmbH & Co. KG

Kreiselstrasse 1, 4261 Rainbach i. M.

http://www.kreiselelectric.com/presse