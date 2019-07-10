Петиція про парад на сайті Президента за добу набрала 1600 підписів

«Важливо! Я вперше зареєстрував петицію. Це петиція до Президента України про проведення військового параду до Дня Незалежності України. Прошу підтримки, поширення і підписання! Це 2-3 хвилини вашого часу», - зазначив Дмитрик.

У самій петиції йдеться, що «проведення військових парадів стало символом нездоланності Українського війська», а його скасування «виглядає невдалим заграванням з ворогом і може свідчити про перші кроки до капітуляції».

Наразі петицію підтримали більше 1600 людей.

Учора Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив про рішення скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти у сумі 300 млн грн віддати військовим на виплату премій.