ICU відкрила у Києві перший офіс з обслуговування клієнтів фізичних осіб

ICU відкрила в Києві офіс з обслуговування клієнтів фізичних осіб. Офіс розташовано у бізнес-центрі "Леонардо", повідомляє пресслужба фінансової групи.

Костянтин Стеценко, керуючий партнер ICU, розповів, що основний фокус офісу - обслуговування індивідуальних клієнтів, які хочуть інвестувати в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Раніше інструментом ОВДП користувалися переважно банки та інші юридичні особи, тоді як фізичні особи обирали давно знайомі їм депозити. Проте зараз ОВДП стають популярнішими й серед індивідуальних інвесторів: їх цікавить вища прибутковість ОВДП та 100% державна гарантія виплат, можливість кожного дня продати ОВДП і отримати кошти. Допомогти їм зробити перші кроки в інвестуванні й має на меті наш клієнтський офіс», - зазначив Костянтин Стеценко.

Нагадаємо, що наразі середньоринкові ставки прибутковості ОВДП в гривні (17-18%) та в доларах (5-7%) є вищими за ставки банківських депозитів (15% в гривні та 2-3% в доларах). Окрім того, з доходу від держоблігацій інвестори не сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

В ICU можна придбати ОВДП строком обігу від 1 місяця до 6 років. Мінімальний поріг для першої інвестиції становить 100 000 грн або еквівалент цієї суми у валюті. Подальші угоди можуть бути на будь-які суми.

ICU вже протягом 10 років є лідером ринку ОВДП в Україні й тому має змогу пропонувати клієнтам фізичним особам найкращі умови обслуговування: одну з найнижчих на ринку комісій за проведення операцій з ОВДП – всього 200 грн. Комісія при виплаті валюти на рахунок клієнта – фіксована та становить 25 доларів. Відкриття рахунку в цінних паперах, обслуговування та зберігання ОВДП для клієнтів ICU є безкоштовним. Для порівняння, в деяких банках комісії за операції з ОВДП можуть перевищувати декілька тисяч гривень.

«Відтепер, окрім високої прибутковості та низької комісії, фізичні особи зможуть отримати сервіс найвищого рівня з купівлі-продажу ОВДП просто в центрі Києва», - підкреслив Костянтин Стеценко. – Ми не плануємо зупинятися в напрямку якості обслуговування та запропонуємо нашим клієнтам нові цікаві рішення найближчим часом».

Окрім інвестицій в ОВДП, в клієнтському офісі ICU можна отримати консультації щодо заощаджень через недержавні пенсійні фонди, а також про вкладення коштів в інвестиційні фонди під управлінням ICU.

Офіс розміщений на першому поверсі бізнес-центру класу А "Леонардо".

Додаткова інформація за посиланням.

ICU - незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи розміром понад 500 млн доларів.

Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.