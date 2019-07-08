У Вінниці облаштовують сучасний «оксамитовий шлях» для трамваїв на вул. Замостянській

У Вінниці триває реконструкція другої частини вул. Замостянської від вул. Стеценка до вул. Стрілецька. Роботи розпочались у червні. Наразі виконується укладання трамвайних рейок за технологією «оксамитового шляху». Після цього розпочнеться облаштування проїжджої та пішохідної частин. Під час виїзної наради, яка відбулась на об’єкті 4 липня, міський голова Сергій Моргунов звернув увагу на якість та швидкість виконання робіт.

В цьому році в рамках реконструкції ІІ черги вул. Замостянської вже проведені підготовчі та демонтажні роботи. На даний час завершується прокладання усіх підземних мереж, облаштовано під коліями дренажну систему, встановлюються бетонні плити, виконується монтаж колій з укладанням рейок NT-1 протяжністю 1,5 км за технологією «оксамитового шляху».

«За цією технологією по укладанню рейок ми розпочали працювати з площі Гагаріна. Вона зарекомендувала себе досить позитивно з точки зору експлуатації того транспортного вузла. Тож, коли ми підійшли до реконструкції Замостянської, ми зрозуміли, що тут необхідно укладати колії теж по такій технології. Вона дозволяє створити кращі умови для руху трамваїв, зменшити шум і гуркіт, що одразу відчули мешканці, які проживають по цій вулиці», - зазначив Сергій Моргунов.

Також міський голова розповів, що проектом реконструкції Замостянської передбачено встановлення 189 світильників, 25 камер відеоспостереження. Також тут буде висаджено 220 дерев, що в чотири рази перевищує ту кількість, що росла на цій території до реконструкції. В планах облаштування трьох зупинок на підвищеній платформі, встановлення 40 лав та 31 урни.

Буде відновлено асфальтне покриття та вимощено плиткою пішохідну центральну частину.

Загальна вартість реконструкції другої черги 89 млн грн. 50% цієї суми виділено з Державного фонду регіонального розвитку. «Тут я хочу подякувати Уряду і Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за таку підтримку. Багато проектів у Вінниці ми б не змогли реалізувати за такий короткий період часу, якби не фінансова підтримка з державного бюджету. Наприклад, без додаткового ресурсу ми б ще займались першою чергою Замостянської. А так ми вже перейшли на другу чергу. Так само по проспекту Космонавтів. Ми б тільки підійшли до третьої черги якби не підтримка державного бюджету», - сказав Сергій Моргунов.