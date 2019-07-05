Поради для безпечної відпустки. Інфографіка

У Міністерстві охорони здоров'я підготували медичну пам'ятку, в якій оприлюднено поради, як забезпечити здоровий відпочинок під час відпустки.

1. Дізнайтеся про можливі інфекційні ризики, притаманні для цього регіону

Це можна зробити за посиланням: mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice.

2. Уточніть у свого лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення.

3. Подбайте про аптечку: візьміть з собою знеболювальні, антисептик та засіб для захисту від сонця.

4. Пийте лише воду в пляшках.

Якщо такої можливості немає, воду потрібно кип’ятити.

5️. Не ковтайте воду в басейні.

6. Не ігноруйте правила: уважно читайте попереджувальні таблички, дотримуйтеся законів і правил — вони можуть вберегти вас, наприклад, від отруйних павуків чи змій.

7. Тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких.

8️. Подбайте про захист від комах, змій та кліщів: плануючи відпочинок на природі, обирайте одяг, який максимально закриває тіло.

9. Не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги у закладах, які не викликають довіри.

1️0. Дбайте про гігієну: якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, продезінфікуйте вимикачі та ручки дверей, не забувайте регулярно мити руки руки та дезінфікувати свій мобільний телефон.

11. Овочі та фрукти краще не лише мити, а й чистити, якщо є найменші сумніви щодо якості води.

12. Уникайте вуличної їжі.

13. Підготуйтеся до джетлагу (стан людини, що виникає в результаті швидкого перетину декількох часових поясів).