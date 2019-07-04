У Вінниці ремонтують прибудинкові території

У Вінниці тривають роботи з ремонту прибудинкових територій. Наразі робітники працюють у вісьмох дворах, серед них – по просп. Юності та вул. Хмельницьке шосе. Тут сьогодні відбулась виїзна нарада міського голови Сергія Моргунова, під час якої обговорювали питання якості виконання робіт та умов співфінансування із власниками багатоповерхових будинків.

В дворах по просп. Юності, 3, 7, 11/вул. Хмельницьке шосе, 87, 89 виконується комплекс робіт – здійснюється капітальний ремонт проїздів, облаштування тротуару з обов’язковим пониженням бордюрів, виконується вимощення навколо будинку. Усі роботи які плануються у дворі погоджуються з мешканцями.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що на капремонт прибудинкових територій в бюджеті на цей рік було передбачено 27 млн грн. Черговість робіт визначається відповідно до заявок від мешканців. Першочергово виконуються роботи там, де мешканці беруть участь у співфінансуванні. Жителі групи будинків, де наразі триває капремонт дворів, подали заявку у 2016 році.

«Ці будинки були зведені в середині 60 років, і з того часу тут у дворах не проводились ніякі капітальні ремонти. І таких територій чимало. Тому та програма, що ми запровадили 4-5 років по капітальному ремонту дворів спільно з мешканцями, сьогодні масово використовується людьми, – каже міський голова Сергій Моргунов. – Наразі двори ремонтуються тут, на Вишеньці, та на Замості. Я вважаю, що цю роботу потрібно активізувати. Дуже важливо, щоб такий ремонт проводився спільно з мешканцями, оскільки умови співфінансування якраз стимулюють до того, щоб мешканці берегли те, що зроблено в їхніх дворах».

В рамках виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій у співвласників багатоквартирних будинків є можливість на умовах співфінансування облаштувати паркомісця в дворі, замінити лавочки для відпочинку, урни для сміття та інше.

Загалом цього року в бюджет міста було заплановано кошти на виконання капітальних ремонтів 23 дворів, наразі завершені роботи в 14 дворах. Продовжуються роботи на 8 прибудинкових територіях.