У Вінниччині за підтримки обласної влади успішно запрацювали стартапи підприємців-початківців

За підсумками конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців 2018 року гранти на розвиток власної справи, надані обласним бюджетом, отримали двоє підприємців з Оратівського району області.

Власну справу, завдяки конкурсу стартапів, розпочала Марія Мацюк, яка відкрила перукарню, та Віктор Пастушенко, який тепер займається випічкою і постачає її у школи району.

Розповідаючи про історію відкриття власної справи Марія Мацюк розповіла, що бажання стати перукарем виникло ще в школі, тому і навчатись після її закінчення пішла за відповідним напрямком і до моменту відкриття власного бізнесу працювала найманим працівником.

Клієнтів у новій перукарні не бракує, адже конкуренція не значна і багато людей приїздять з різних куточків району, а дехто користується послугами пані Марії вже понад 10 років.

«За отримані на конкурсі кошти, а це 40 тис грн., я змогла придбати необхідне для перукарні обладнання та меблі. Також я зареєструвалась як ФОП і тепер маю власну справу. Наразі працюю сама, але в подальшому планую розширити штат, аби збільшити кількість послуг, які надаватимемо клієнтам. Я люблю свою справу з дитинства і вже віддала їй понад 15 років», - зазначила Марія Мацюк.

На досягнутому молода підприємиця не зупинятиметься, а розвиватиме і вдосконалюватиме свою перукарську майстерність і надалі, адже це досить динамічна справа, в якій тенденції постійно змінюються і вимагають йти в ногу з часом.

Ще одним підприємцем-початківцем Оратова став Віктор Пастушенко, який отримав на конкурсі грант в розмірі 60 тис грн, розпочав пекарську справу і тепер свою випічку реалізує у 4 школах району. В самій пекарні за смаколиками також стоять черги, адже люди цінують її за свіжість, якість, смак та доступну ціну.

«Ідея відкриття пекарні з’явилась приблизно 10 років тому, тоді я сам навчався у школі, і коли хотів смачно перекусити на перерві, то не мав такої змоги, адже в школі нічого подібного не було і доводилось бігати до магазину неподалік. Через це ми з однокласниками часто спізнювались на уроки і отримували зауваження від вчителів. Почувши про конкурс стартапів вирішив спробувати реалізувати ідею гідного харчування для учнів сільських шкіл і сьогодні ми постачаємо випічку з нашої пекарні до 4 шкіл району. В подальшому плануємо встановити у школах кулери з водою, аби діти мали змогу безкоштовно і в будь-який час пити чисту якісну воду. Крім того, продукція, яку ми поставляємо на школи має на 25-30% нижчу ціну від тієї, що в пекарні», - розповів Віктор Пастушенко.

Протягом дня в пекарні випікають майже 500 одиниць випічки, яка реалізується цього ж дня і на наступний нічого не залишається, тому в міні-пекарні все завжди свіже.

Загалом, завдяки проекту підприємець не лише розпочав свою власну справу, а й дозволив створити два нових робочих місця. В подальшому Віктор планує розширювати свій бізнес, постачати випічку не лише у школи Оратівського району, а й по всій області та співпрацювати з торговельними мережами.