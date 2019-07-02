Обзор інтернет-банкінгу від UKRSIBBANK

Інтернет-банкінг зараз користується великим попитом серед великої кількості людей. Які він має переваги. Що нам пропонує UKRSIBBANK.

Інтернет-банкінг від UKRSIBBANK – це фінансова установа, яка на сьогодні обслуговує більш ніж 2 мільйони приватних клієнтів, майже 200 тисяч яких є підприємствами малого та середнього бізнесу. Окремо слід зазначити приблизно 3 тисячі великих компаній, які мають справу з цією установою та повністю довіряють їй свої кошти. Зараз інтернет-банкінг активно розвивається, залучає нову аудиторію, пропонує вигідні послуги. Банк намагається швидко обслуговувати всіх своїх клієнтів, видавати високі кредитні ліміти, пропонувати вигідні процентні ставки як для кредитів, так і для депозитів. Також слід зауважити, що UKRSIBBANK має високий рівень сервісу та постійно робить нові пропозиції для приватних та корпоративних клієнтів. Зараз багатьох людей цікавить інтернет банкінг від UKRSIBBANK.

Історія становлення UKRSIBBANK

Заснували «Укрсіббанк» ще в 1990 році. На той час він функціонував як Харківський регіональний банк, який працював з вагомими клієнтами бізнес-сфери. Тільки через 6 років в Україні з'явилися філіали в інших регіонах, що допомогло банкові поширюватися та збирати нову клієнтуру. В 2000 році банк отримав назву найкращого інвестиційного банку країни. Варто зазначити, що на такій посаді він і зараз. Вже в 2003 році банк назвали найбільшим банком України, який входить до десятки головних фінансових установ, які займаються обслуговуванням клієнтів.

Зараз «UKRSIB» – це інтернет банкінг, який надає різноманітні услуги своїм клієнтам, співпрацює як з приватними клієнтами, так і з бізнес-компаніями, видає кредити та депозити, залучує до себе нову аудиторію та повністю функціонує в режимі онлайн. Раніше ніхто не міг подумати, що в UKRSIB online можна буде запозичити кошти.

Кредитна продукція від UKRSIBBANK

Зараз інтернет-банкінг турбується про своїх постійних та потенційних клієнтів, тому пропонує широкий список послуг, який постійно оновлюється. Щоб бути в курсі всіх подій, рекомендується заходити в UKRSIB онлайн.

Зараз багато хто з українців обирає саме UKRSIBBANK для отримання фінансової допомоги. Найвигідніші умови чекають на нових клієнтів.