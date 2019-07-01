Пишаємося Софією Куліш та Наталією Захарчук, ученицями Славутицького ліцею (Київська область). Маємо справжню українську інтелектуальну молоду еліту країни.

Куліш Софія за результатами ЗНО з хімії та біології отримала 200 балів та 199,5 балів з української мови та літератури.

Найрезультативніший учасник Всеукраїнських учнівських олімпіад, має 15 перемог на обласних олімпіадах з хімії, біології, географії, правознавства, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови. Природна схильність до наукового дослідження довкілля, висока працездатність допомогли учениці здобути перемогу на обласних та республіканських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Стипендіат міського голови та голови Київської обласної державної адміністрації. У 2019 році учениця отримала найвищу міську нагороду – «Молодіжна еліта Славутича».

Захарчук Наталія – випускниця Славутицького ліцею, отримала 200 балів з математики під час зовнішнього незалежного оцінювання. Краща учениця Славутицького ліцею за підсумками 2018/2019 навчального року. Багаторазовий призер обласних предметних олімпіад з математики, фізики, астрономії, інформатики, конкурсу- захисту робіт учнів – членів МАН України.