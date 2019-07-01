Пишаємося Софією Куліш та Наталією Захарчук, ученицями Славутицького ліцею (Київська область)
Пишаємося Софією Куліш та Наталією Захарчук, ученицями Славутицького ліцею (Київська область). Маємо справжню українську інтелектуальну молоду еліту країни.
Куліш Софія за результатами ЗНО з хімії та біології отримала 200 балів та 199,5 балів з української мови та літератури.
Найрезультативніший учасник Всеукраїнських учнівських олімпіад, має 15 перемог на обласних олімпіадах з хімії, біології, географії, правознавства, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови. Природна схильність до наукового дослідження довкілля, висока працездатність допомогли учениці здобути перемогу на обласних та республіканських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Стипендіат міського голови та голови Київської обласної державної адміністрації. У 2019 році учениця отримала найвищу міську нагороду – «Молодіжна еліта Славутича».
Захарчук Наталія – випускниця Славутицького ліцею, отримала 200 балів з математики під час зовнішнього незалежного оцінювання. Краща учениця Славутицького ліцею за підсумками 2018/2019 навчального року. Багаторазовий призер обласних предметних олімпіад з математики, фізики, астрономії, інформатики, конкурсу- захисту робіт учнів – членів МАН України.