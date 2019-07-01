Літній розпродаж меблів і оновлення асортименту в Stylbest

В інтернет-магазині меблів Stylbest стартував літній розпродаж! Акційні пропозиції діють на всі категорії товару до кінця серпня.

Літо - сезон ремонтів та будівництва. Компанія цінує своїх покупців і йде назустріч клієнтам. Стильбест аналізує попит і влаштовує акції на найбільш популярні моделі. Це саме той час, коли можна вигідно придбати меблі в офіс або оновити домашній інтер'єр.

Завдяки роботі з багатьма фабриками України, в Стильбест завжди є, з чого обрати якісні та зручні меблі.

Для власників бізнесу діють спецпропозиції на офісні меблі: столи, шафи, тумби, надбудови для комп'ютерніх столів. Більше тут: https://stylbest.com.ua/ua/catalog_mebeli/ofisnaya_mebel/

Облаштовуйте кабінет керівника або кімнату для персоналу зі знижками від 5 до 15%!

Також знижки діють на меблі для дому. Знижка 10% на передпокій Компанит Тетяна в 7 варіантах кольорових рішень. Письмовий стіл для школяра та компьютерні столи завжди є в широкому асортименті. Тому акційні пропозиції на столи діють впродовж всього року.

Відстежуйте розділ Розпродаж, там постійно з'являються нові моделі меблів зі знижками.

Також в магазині оновлення товару: будуарні столики, стільці (офісні, дерев'яні, компьютерні та ін.).

На замовлення від 10 000грн діє безкоштовна доставка від фірми по Києву і Чернігову. Стильбест співпрацює з багатьма перевізниками, тому зручний спосіб доставки завжди можна обрати зі списку кур'єрских компаній.

Гарантія на меблі - 12 місяців.