Де використовуються вимірювачі твердості?
У багатьох сферах промисловості або виробництва необхідно контролювати рівень твердості матеріалів, і постійно аналізувати стан елементів. Для проведення таких маніпуляцій використовується прилад - твердомер. З його допомогою можна провести заміри твердості, а структура матеріалу при цьому не буде руйнуватися.
Дані прилади використовуються в відділі контролю готової продукції, застосовуються для перевірок якості заготовок в лабораторних умовах, допомагають дослідним центрам аналізувати різні зразки і формувати висновки по стійкості і якості матеріалів.
Характеристики та будову приладів
На прилад діє механічна сила, яка і допомагає провести завмер твердості матеріалу. На основі використовуваних елементів для перевірки виробники пропонують стаціонарні або переносні твердоміри. Будь який твердомір має наступну конструкцію:
- корпус з електронікою (встановлені елементи управління і дисплей);
- ковадло (застосовується тільки на стаціонарних приладах - майданчик, куди встановлюється зразок);
- датчик з ідентором (елемент, що впливає на заготовку з подальшим обчисленням показників).
Також деякі виробники випускають бездротові моделі пристроїв для зручності роботи в умовах мобільності і автономності.
Матеріал і габарити
Такі елементи як корпус, рухомі елементи і ковадло виготовляються із застосуванням твердих металів або дуже міцного пластику. Переносні пристрої практично завжди виготовляються з пластикових елементів.
Всі прилади, що працюють в складних технічних умовах, мають водонепроникний корпус і накладки з м'якої гуми, що попереджає механічні пошкодження при випадковому перекиданні пристрою на тверді поверхні.
Критерії підбору твердомірів
Купуючи пристрій такого типу, рекомендується врахувати наступні критерії.
- Методика визначення твердості. Бажано вибирати комбінований прилад. Динамічна методика вимірювання підійде під прості заготовки, а ультразвуковий метод застосовується для заготовок невеликих габаритів і складних форм.
- Корпус. Усередині пристроїв встановлюється складна і дорога електроніка, тому корпус повинен захищати її і бути стійким до механічних впливів.
- Зв'язок з індентором. На вибір доступно кілька варіантів підключення - бездротове, проводове та вбудоване.
Якість вибору визначатиме зручність і ефективність використання пристрою. Обов'язково враховується наявність і обсяг пам'яті, тип використовуваного датчика, можливість додатково підключати різні датчики і синхронізувати пристрій з комп'ютером.
Будуть корисними пристрої, здатні використовувати для вимірюваннякілька шкал. Також не зайвою буде функція, яка перетворює все значення між шкалами. Залишається лише вибрати виробника, аналізуючи вітчизняні та імпортні технічні пристрої.