Де використовуються вимірювачі твердості?

У багатьох сферах промисловості або виробництва необхідно контролювати рівень твердості матеріалів, і постійно аналізувати стан елементів. Для проведення таких маніпуляцій використовується прилад - твердомер. З його допомогою можна провести заміри твердості, а структура матеріалу при цьому не буде руйнуватися.

Дані прилади використовуються в відділі контролю готової продукції, застосовуються для перевірок якості заготовок в лабораторних умовах, допомагають дослідним центрам аналізувати різні зразки і формувати висновки по стійкості і якості матеріалів.

Характеристики та будову приладів

На прилад діє механічна сила, яка і допомагає провести завмер твердості матеріалу. На основі використовуваних елементів для перевірки виробники пропонують стаціонарні або переносні твердоміри. Будь який твердомір має наступну конструкцію:

корпус з електронікою (встановлені елементи управління і дисплей);

ковадло (застосовується тільки на стаціонарних приладах - майданчик, куди встановлюється зразок);

датчик з ідентором (елемент, що впливає на заготовку з подальшим обчисленням показників).

Також деякі виробники випускають бездротові моделі пристроїв для зручності роботи в умовах мобільності і автономності.

Матеріал і габарити

Такі елементи як корпус, рухомі елементи і ковадло виготовляються із застосуванням твердих металів або дуже міцного пластику. Переносні пристрої практично завжди виготовляються з пластикових елементів.

Всі прилади, що працюють в складних технічних умовах, мають водонепроникний корпус і накладки з м'якої гуми, що попереджає механічні пошкодження при випадковому перекиданні пристрою на тверді поверхні.

Критерії підбору твердомірів

Купуючи пристрій такого типу, рекомендується врахувати наступні критерії.

Методика визначення твердості. Бажано вибирати комбінований прилад. Динамічна методика вимірювання підійде під прості заготовки, а ультразвуковий метод застосовується для заготовок невеликих габаритів і складних форм. Корпус. Усередині пристроїв встановлюється складна і дорога електроніка, тому корпус повинен захищати її і бути стійким до механічних впливів. Зв'язок з індентором. На вибір доступно кілька варіантів підключення - бездротове, проводове та вбудоване.

Якість вибору визначатиме зручність і ефективність використання пристрою. Обов'язково враховується наявність і обсяг пам'яті, тип використовуваного датчика, можливість додатково підключати різні датчики і синхронізувати пристрій з комп'ютером.

Будуть корисними пристрої, здатні використовувати для вимірюваннякілька шкал. Також не зайвою буде функція, яка перетворює все значення між шкалами. Залишається лише вибрати виробника, аналізуючи вітчизняні та імпортні технічні пристрої.