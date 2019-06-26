Тринадцять вінничан нагородять відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною»

26 червня на черговій сесії обласної Ради депутати погодили 13 кандидатур на нагородження Почесною Напередодні претендентів підтримала конкурсна комісія з розгляду цього питання.

Нагадаємо, нагорода присвоюється за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

Серед нагороджених цього року – військовослужбовець, учасник антитерористичної операції на Сході України, працівники сфери культури, медицини, освіти і спорту, а також представники органів місцевого самоврядування.

Імена нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» підтримали 45 депутатів обласної Ради.

Тож, нагороду отримають:

– начальник Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Валерій БАБІЙЧУК;

– учасник антитерористичної операції на Сході України, учасник бойових дій, студент Ягелонського Національного університету (м.Краків, Республіка Польща) Костянтин ВАСЮК;

– голова Вінницької обласної організації Національної Спілки письменників України, директор комунальної установи «Видавничий Дім «Моя Вінниччина» Вадим ВІТКОВСЬКИЙ;

– тренер-викладач комунального закладу «Теплицька дитячо-юнацька спортивна школа», майстер спорту України Петро ГАРНИК;

– директор комунального закладу «Байраківська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Максима Шимка» Немирівської міської ради Вінницької області Людмила ГНАТЕНКО;

– директор Бершадського районного краєзнавчого музею Оксана ГОРОБЕЦЬ;

– командувач Повітряних Сил Збройних Сил України; генерал – полковник Сергій ДРОЗДОВ;

– Ладижинський міський голова Валерій КОЛОМЄЙЦЕВ;

– редактор комунальної організації «Барська районна редакція ефірного радіомовлення» Сергій НАВРОЦЬКИЙ;

– голова Вінницької обласної Ради 7 скликання Анатолій ОЛІЙНИК;

– голова Громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації, головний лікар Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру Пилип ПРУДИУС;

– директор Калинівського технологічного коледжу, депутат Калинівської міської ради 7 скликання Григорій ФЕДОНЮК;

– директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Україна-О» Михайло ФЕДЧИШЕН.