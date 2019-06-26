Тринадцять вінничан нагородять відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною»

Тринадцять вінничан нагородять відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною»

Укрінформ

26 червня на черговій сесії обласної Ради депутати погодили 13 кандидатур на нагородження Почесною Напередодні претендентів підтримала конкурсна комісія з розгляду цього питання.

Нагадаємо, нагорода присвоюється за вагомий особистий внесок у розвиток Вінниччини та з нагоди відзначення Дня незалежності України.

Серед нагороджених цього року – військовослужбовець, учасник антитерористичної операції на Сході України, працівники сфери культури, медицини, освіти і спорту, а також представники органів місцевого самоврядування.

Імена нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінниччиною» підтримали 45 депутатів обласної Ради.

Тож, нагороду отримають:

– начальник Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Валерій БАБІЙЧУК;

– учасник антитерористичної операції на Сході України, учасник бойових дій, студент Ягелонського Національного університету (м.Краків, Республіка Польща) Костянтин ВАСЮК;

– голова Вінницької обласної організації Національної Спілки письменників України, директор комунальної установи «Видавничий Дім «Моя Вінниччина» Вадим ВІТКОВСЬКИЙ;

– тренер-викладач комунального закладу «Теплицька дитячо-юнацька спортивна школа», майстер спорту України Петро ГАРНИК;

– директор комунального закладу «Байраківська загальноосвітня школа  I-III ступенів імені Максима Шимка» Немирівської міської ради Вінницької області Людмила ГНАТЕНКО;

–  директор Бершадського районного краєзнавчого музею Оксана ГОРОБЕЦЬ;

– командувач Повітряних Сил Збройних Сил України; генерал – полковник Сергій ДРОЗДОВ;

– Ладижинський міський голова Валерій КОЛОМЄЙЦЕВ;

– редактор комунальної організації «Барська районна редакція ефірного радіомовлення» Сергій НАВРОЦЬКИЙ;

– голова Вінницької обласної Ради 7 скликання Анатолій ОЛІЙНИК;

– голова Громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації, головний лікар Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру Пилип ПРУДИУС;

– директор Калинівського технологічного коледжу, депутат Калинівської міської ради 7 скликання Григорій ФЕДОНЮК;

– директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Україна-О» Михайло ФЕДЧИШЕН.

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