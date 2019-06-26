Вінницька облрада виділила 15 млн грн на закупівлю карет швидкої допомоги

На пленарному засіданні 38 чергової сесії депутати підтримали проєкт рішення щодо внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. Згідно з ним збільшується дохідна та видаткова частина обласного бюджету на 20 млн 149 тис. грн. Зокрема, збільшено видатки бюджету розвитку спеціального фонду обласного бюджету Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на загальну суму 15 млн грн. Зазначену суму передбачено на співфінансування закупівлі спеціального санітарного транспорту на реалізацію пілотного проєкту «Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києва та створення оперативно-диспетчерських служб».

Також прийнятим проєктом рішення передбачено збільшити видатки загального фонду обласного бюджету Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на загальну суму 30 тис. грн. Субвенція розміром 30 тис. грн з обласного бюджету передбачає для Ямпільського районного бюджету на надання матеріальної допомоги громадянину Віталію Віту, жителю села Качківка Ямпільського району в сім’ї якого через стихійне лихо (сильну зливу), що сталося на території району 1 червня цього року, загинула його дружина Валентина Віт. На утриманні батька залишилось четверо малолітніх дітей. Окрім цього, родині буде надана матеріальна допомога й з інших місцевих бюджетів.

В ході розгляду проєкту рішення про внесення змін до бюджету на 2019 рік депутати підтримали пропозицію колег Сергія Кривешка щодо виділення коштів на лікування Дениса Матвійчука 2016 р.н. в сумі 84 тис. грн з депутатського фонду та пропозицію Андрія Вигонюка – виділити кошти на лікування Лілії Оринянської 2002 р.н.я в сумі 33 тис 600 грн та включили їх окремим пунктом до проєкту рішення. Ці пропозиції були підтримані під час розгляду порядку денного на президії.

Окрім цього, до проєкту рішення додали пропозицію депутата Тетяни Антонець щодо розроблення департаментами охорони здоров’я, соціального захисту населення та молодіжної політики й фінансів облдержадміністрації обласної програми для здійснення багатовартісного лікування дітей.

Також підтримали депутати пропозицію Юрія Яремчука щодо звернення до Рахункової палати України для здійснення незалежного аудиту доходів та видатків обласного бюджету за 2017-2018 роки та шість місяців поточного року, як загального так і спеціального фондів області.

Зміни в проєкті рішення стосувалися й інших сфер діяльності області. Зокрема, сфери соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, соціально-економічного розвитку територій та заходів із землеустрою. Із цими змінами можна ознайомитися на сайті обласної Ради.