Вінницькі депутати просять втручання уряду та парламенту в ситуацію з Тростянецьким спиртозаводом

Звернення депутатів обласної Ради до голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо екологічної ситуації в селищі міського типу Тростянець Тростянецького району Вінницької області сьогодні, під час засідання сесії обласної Ради, підтримали 48 депутатів.

В тексті звернення йдеться, що охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

«Однією із проблем, яка заважає жити тростянчанам – страшний сморід, який можна почути в будь-яку пору доби. Про це вже відомо всім державним інстанціям, які покликані дбати і забезпечувати людям екологічно безпечні умови проживання. Враховуючи дію Закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами, внесеними згідно із Законом від 07.12.2017 року №2246-VIII) жителям селища варто сподіватися лише самим на себе, бути активними і не опускати руки. У 2017 році в смт Тростянець відновило роботу державне підприємство «Тростянецький спиртовий завод», яке знаходиться в стані банкрутства, в співпраці з ТОВ «Біоімпульс», що спеціалізується на виробництві паливних складників до бензину, а саме біоетанолу. Згідно із технологіями виробництва, в якості сировини використовується бурякова меляса, котра надходить з цукрових заводів України. В ході технологічного процесу на підприємстві утворюються рідкі промислові стоки у кількості 500 кубометрів на добу, які по металевому трубопроводу через насосну станцію перекачуються на поля фільтрації. Підприємство використовує стару технологію, за якою працювали десятки років. Накопичення великої кількості відходів із значним вмістом органічних речовин та підвищеною температурою призводить до інтенсивного бродіння з виділенням у атмосферне повітря зловонних речовин. Ніхто в селищі не ставить за мету закрити виробництво, адже дуже важливо, щоб люди мали робочі місця, економіка процвітала. Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» основними принципами охорони навколишнього природного середовища є: а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей та ін.

Враховуючи вищевикладене, просимо вас сприяти у вирішенні порушеного у зверненні питання. Адже згідно зі ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні права громадян забезпечуються обов'язком центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації об'єктів економіки», – написано у тексті звернення депутатів обласної Ради.