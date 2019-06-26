У Вінниці для покращення якості питної води з дна Південного Бугу прибрали тисячі тонн мулу

За минулий рік за допомогою земснаряду відкачано більше 11 тисяч м3 мулу з дна річки Південний Буг.

Сучасний земснаряд для поглиблення та очищення дна річки розпочав працювати у червні минулого року. Першим місцем його роботи стала територія забору води підприємством «Вінницяоблводоканал». Він був придбаний за кошти міського бюджету і знаходиться на балансі міського КП «Комбінат комунальних підприємств».

Земснаряді вітчизняного виробника. Він є потужний і піднімає ґрунт з глибини водойми 0,7 - 7 м, проштовхує по пульпопроводу до 300 м з геодезичним ухилом не більше 10 м. Використання земснарядів дає можливість розширити водойму, прибрати зайву рослинність, поглибити річку, очистити її від мулу і уповільнити процес заболочування.

Минулого року з червня по вересень з його допомогою було відкачано 57 000 м3 пульпи, що становить 11 400 м3 мулу. Тоді спеціальне судно працювало у районі збору води КП «Вінницяводоканал». У цьому році земснаряд вже працював у акваторії біля пляжу «Хімік», наразі він прибирає дно біля пляжу по вулиці Гонти.

Щоб пришвидшити темпи очистки дня річки було прийнято рішення придбати ще один земснаряд, який буде вдвічі продуктивнішим за попередній. Наразі триває тендер на його придбання. Сьогодні укладено договір про поставку баржі. Вона прибуде до міста у розібраному стані, адже зібрана вона дуже велика. Після цього протягом кількох тижнів її збиратимуть.

«Завдання покращення стану Південного Бугу вимагає об'єднання зусиль і жителів, і влади на різних рівнях, і контролюючих органів. Ми дійсно почали чистити дно річки, що не робилось десятки років. Наразі стоїть гостро питання із виявленням та ліквідації джерел забруднення водойми. На території міста цим питанням займається Муніципальна варта, яка обстежує береги малих річок міста з метою встановлення джерел забруднення. Але, щоб досягнути якісних результатів, така робота має проводитись по всій протяжності Південного Бугу», - сказав начальник відділу утримання об’єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вячеслав Хілінський.

Перед тим, як земснаряд розпочав очистку, було виконано ряд підготовчих робіт. Спочатку було виконано інженерно-геодезичні вишукування та водолазне обстеження й відбір проб мулу. Потім зроблено аналіз мулових наносів, гідрологічні розрахунки та інженерно-геологічні вишукування. Наступним етапом став вибір та погодження мулових майданчиків, обстеження зелених насаджень.

Після цього проектом передбачено ще ряд технічних робіт, які уже виконані. Серед них виготовлення наукового обґрунтування на очистку від мулових наносів річки П. Буг, розрахунок збитків рибному господарству, отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля тощо.