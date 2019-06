Перша загальноєвропейська безкоштовна соціальна спільнота оголошує відкриття своєї діяльності

Дуйсбург, 25.06.2019 р.

Фірма КОНТЕНТ ГмбХ з Рурської області оголошує відкриття першої безкоштовної спільноти Хмара (Cloud-Community) для сприяння Європейського культурного обміну.

Користувачі можуть зареєструватися на https://en.freecloud.eu із зазначенням адреси електронної пошти і отримати 1 ГБ пам’яті у Хмарі, терміни в календарі, контактну базу даних, чат та відеоконференції. Ця послуга нова і представлена в безкоштовній версії, що фінансується як рекламне оголошення.

Особливістю європейської хмарової системи Europa-Cloud є те, що користувачам може бути призначено декілька географічних регіонів з вільним вибором. Це створює міждержавні кола друзів, які можуть обмінюватися інформацією щодо місцевих питань через спільний доступ до документів, термінів в календарі та контактних даних, а також через чат і відеоконференції.

Ульріх Клінкхаммер, управляючий директор фірми КОНТЕНТ ГмбХ (Товариство з обмеженою відповідальністю): „За допомогою freecloud ми хочемо сприяти Європейській ідеї, щоб об'єднати людей з різних країн.“

Функції базуються на програмному забезпеченні OpenSourceNextcloud, яке, як очікується, буде найближчим часом використовуватися у Федеральному Управлінню Німеччини.

Завантажені файли, а також контакти та терміни в календарі можна синхронізувати за допомогою програм прикладення для Android та IOS, а також зі стандартними програмами на підставіMicrosoftWindows, Linux і MacOS. Крім того, керування здійснюється через веб-браузер.

Ця служба працює у власному обчислюваному центрі в Дуйсбурзі, Німеччині. Збирання, захист та пересилання персональних даних здійснюються відповідно до чітких рекомендацій Європейської Комісії (GDPR - регулювання захисту загальних даних - GeneralDataProtectionRegulation).

Довідкова інформація

З 1994 року підприємець Ульріх Клінкхаммер збирає і експлуатує Інтернет-послуги для німецькомовного ринку. Серед них були безкоштовний хостинг-сервіс freepage.de (1998 р.) і безкоштовна доменна служба freecity.de (2000 р.).

Як третє посилання в серії, зараз він розміщує freecloud.eu, в перший раз настроєний на міжнародному рівні і на англійській мові.

freecloud управляється фірмою КОНТЕНТ ГмбХ, дочірньою компанією КОН ГмбХ Клінкхаммер Онлайн. З 1994 року підприємство концерну змогло зареєструвати загальну кількість з 400000 інтернет-доменів та надати послуги користувачам майже 1 мільйону користувачів.

- Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) -

Контактна інформація для преси: Уве Скірде (UweSkirde), u.skirde@kon.de,

телефон: +49-20330940, факс: +49-2033094410