Вінницькому обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передано сучасне обладнання

Голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій спільно з директором Департаменту охорони здоров'я ОДА Людмилою Грабович відвідали ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Під час зустрічі територіальному медичному об’єднанню було передано необхідне обладнання - два дефібрилятори з функціями кардіоверсії, кардіостимуляції та дефібриляції для надання екстреної допомоги пацієнтам.

«На сьогодні система організації екстреної медичної допомоги у Вінницькій області, без перебільшення, визнана однією із найкращих в Україні. На сьогодні ми зробили ще один крок у рамках програми розвитку екстреної медичної допомоги, придбавши вкрай необхідне обладнання для хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання. Високоякісні, інноваційні апарати надають можливість реанімувати пацієнта та врятувати його життя під час транспортування до лікувального закладу. Наразі придбано дві одиниці обладнання, проте на сьогодні всі реанімобілі мають апарати такого типу, що також є величезним кроком вперед. Також цьогоріч ми розпочинаємо комплексну програму, яка протягом року надасть можливість придбати 70 спеціальних автомобілів, включаючи 8 реанімобілів, забезпечених сучасним обладнанням», - зауважив Валерій Коровій.

На відповідне медичне устаткування для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф було виділено 600 тис. грн.

Варто зазначити, що цьогоріч Вінницькій області з держбюджету виділено 202 млн. грн. на придбання автомобілів швидкої допомоги.

Під час зустрічі Валерій Коровій також поінформував про будівництво кардіоцентру в рамках реалізації субпроєкту, затвердженого Світовим Банком та спрямованого на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань, а також підвищення ефективності їхніх систем надання медичної допомоги, в тому числі із заходами, зосередженими на удосконаленні первинної медико-санітарної допомоги, боротьбі із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної, вторинної та екстреної допомоги.

Звертаючись до працівників Центру, директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Людмила Грабович підкреслила: «На мою думку, від вашої служби залежить 50% збереження життя наших пацієнтів, особливо в таких екстрених випадках як інсульт, інфаркт, політравма тощо. Хочу побажати кожному з вас наснаги та міцного здоров'я. Ваша професія вкрай важлива для нас».

Під час зустрічі керівник територіального медичного об’єднання Анатолій Пірникоза розповів про створення та розвиток обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Про спектр функцій сучасних дефібриляторів, переданих обласному центру, розповіла лікар екстреної медичної допомоги Людмила Павленко. За її словами, використання такого обладнання є вкрай необхідним, адже в багатьох випадках вчасно проведена дефібриляція рятує життя пацієнта, тож надання невідкладної допомоги може бути неефективним без таких приладів.

Особливість апаратури також полягає в тому, що її можна використовувати як власне дефібрилятор, за допомогою якого лікар, зчитавши ритм, обирає оптимальну кількість заряду та коригує дії, а також як монітор, за допомогою якого можна спостерігати за вітальними функціями пацієнта під час транспортування.

Також сучасні дефібрилятори дозволяють проводити кардіостимуляцію у пацієнтів з брадикардією, загрозливою для життя, а також надають можливість застосовувати кардіоверсію – один із екстрених різновидів медичної допомоги.

Присутні також мали змогу ознайомитися із роботою центральної оперативної диспетчерської, яка за допомогою телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів забезпечує прийняття викликів екстреної медичної допомоги за єдиним номером «103» в цілодобовому режимі. Вінницький центр ЕМД координує не тільки екстрені виклики, адже тут опрацьовуються звернення по транспортуванню хворих, виїзній консультативній екстреній медичній допомозі, доставка крові по регіонах. Сюди ж надходять виклики в консультативний телеметричний центр і на пост психологічної допомоги.

Нагадаємо, що цьогоріч ІТ-рішення, впроваджене у Вінницькому центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, стало переможцем конкурсу, який щорічно проводиться Всесвітньою Коаліцією управління робочим процесом (WfMC) в категорії «За виняткову користь у бізнес-інноваціях» («For eхсellence in business transformation»).