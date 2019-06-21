У Вінниці розпочалися ініційовані мерією зустрічі «MeetUp для бізнесу»

Днями у Вінниці розпочався новий для міських підприємців цикл бізнес-зустрічей. Вони відбуваються в рамках проекту «MeetUp для бізнесу» і орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва та його розвиток.

На виконання Програми посилення конкурентоспроможності МСП в місті вже другий рік триває серія заходів, об’єднана спільною назвою Марафон можливостей для бізнесу у Вінниці. Подібні заходи є надзвичайно важливими, адже головне, що необхідно підприємцям, — нові знання, обмін ідеями та налагодження бізнес-контактів.

Новим етапом зустрічей бізнесу стала ініціатива, втілена завдяки об’єднанню зусиль Вінницької міської ради, простору для ідей «СHERDAK» та Школи комунікацій для бізнесу «WASABI», – серія тематичних зустрічей для бізнесу.

Розпочали з теми: «Креативна економіка», а саме міського брендингу для бізнесу та шляхів реалізації ідеї від її зародження до бізнесу загальнодержавного масштабу. Спікерами першого заходу виступили Олександр Шумило бренд-лідер креативної агенції «Fedoriv» та Дмитро Деркач співвласник «Планета кіно»!

Під час заходу підприємцям Вінниці представили брендбук та розповіли, як використовувати елементи айдентики, щоб вигідно позиціонувати власні товари та послуги. Детальніше з інформацією щодо дизайн-системи бренду міста та його застосування можна ознайомитись на сайті: https://vinnytsia.city. Про те, як позиціонувати свій бізнес та про історію успіху власної справи, мережі кінотеатрів «Планета кіно», під час заходу розповів Дмитро Деркач.

«Команда Вінницької міської ради, на чолі з міським головою Сергієм Моргуновим, вже працює над створенням інноваційно-технологічного парку у Вінниці, який стане місцем сили, де креативна молодь, науковці, стартапи та підприємці зможуть розвиватись та реалізовуватись. Саме за креативними індустріями майбутнє розвитку світової економіки», - підсумував директор департаменту економіки і інвестицій міської ради Віталій Погосян.

Попереду ще п'ять зустрічей, на теми, які визначили актуальними підприємці міста під час проведення опитування «Критикуєш – Пропонуй!».