Cbonds Awards CIS підтвердила статус ICU як кращого інвестиційного банку України

Щороку авторитетний портал Cbonds присуджує Cbonds Awards CIS – премію за внесок у фінансовий розвиток країни. Цього року церемонія відбулася 13 червня в Батумі, в межах щорічного конгресу країн СНД, Балтії та Кавказького регіону. Премія присуджується на підставі експертних думок користувачів порталу – професійних фінансистів. Цей рік не став винятком для фінансової групи ICU, яку п'ятий рік поспіль читачі порталу визнали «кращим інвестиційним банком України», повідомляє ICU.

«Ми зберігаємо лідерські позиції на українському ринку управління активами. Минулого року активи фондів під нашим управлінням збільшилися на 14%, досягнувши 3,5 млрд грн. На сьогодні розмір наших фондів та їхня прибутковість відноситься до одних з найкращих показників на ринку», – прокоментував керуючий партнер і співвласник групи Макар Пасенюк.

Фонд облігацій з активами 213 млн грн, яким керує ICU, належить до найбільших у своєму сегменті. При цьому активи пенсійних фондів під управлінням ICU наближаються до позначки 500 млн грн, що також є найвищим показником на ринку.

У плани групи також входить зміцнення своїх позицій на ринку облігацій внутрішньої державної позики. Про це говорить Костянтин Стеценко, співвласник і керуючий партнер групи: «Ми плануємо активний розвиток ритейлу для фізичних осіб. За минулий 2018 рік ICU провела операції з ОВДП на суму понад 60 млрд грн. Зараз ми займаємо чверть українського ринку торгів ОВДП і збираємося ще підсилити нашу ринкову позицію розвитком послуг для фізичних осіб».

Також відомо, що до кінця поточного року портфель венчурних інвестицій ICU поповниться новими проєктами. На сьогодні портфель складається з 7-ми українських і закордонних компаній з інвестиціями ICU від 200 тис. до 1 млн доларів кожну.

Фінансову підтримку ICU вже отримали IT-проєкти, які займаються розробкою технологій і програмного забезпечення. Це компанії з українським корінням - Petcube, Hideez, 3D Look, Apostera, а також англійська розробник Xelba і американський онлайн-банк Good Money.

ICU – фінансова група, заснована у 2006 році. Група надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також здійснює власні промислові та венчурні інвестиції. Керуючі партнери групи - Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Фото: ICU