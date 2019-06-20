Розвиток альтернативної енергетики стимулює економіку і підвищить ефективність українських виробників

Темпи зростання сектора використання біомаси для виробництва енергії постійно збільшуються: до 1,5% щорічно. Саме тут Україна має великий потенціал.

Український бізнес повинен підвищити продуктивність праці: так, за 17 днів середньостатистичний робітник у Німеччині виробляє стільки ж, скільки український — за рік. Чималу роль тут відіграє модернізація підприємства, його капіталізація, наявність нових технологій, а також — енергоефективність. Про це говорили в Житомирі на семінарі зі зміцнення партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку, організованому за підтримки МЗС Литви структурою «Openeurope».

Головною темою стала альтернативна енергетики, а саме виробництво енергії з біомаси.

«Енергетичний потенціал біомаси складає еквівалент 20-24 млрд. кубометрів природного газу. Треба втілювати нові технології, щоб це стало можливим, а також чітко розуміти екологічні процеси, щоб виробництво біомаси не нашкодило навколишньому середовищу», — говорить глава українсько-литовського ділової ради Сергій Прохоров.

В Україні є 4 млн. гектарів нереалізованих сільськогосподарських земель. Якщо половину з них пустити під сировину для біомаси — «обличчя» української енергетики зміниться.

«Загалом 21 млн. тонн біомаси — це ресурс, який можна мати в Україні. До 2035 року завдяки інвестиціям у 8 млн. євро це дозволить створити 97 тис робочих місць», — говорить голова правління біоенергетичних асоціації України Георгій Гелетуха.

Завдяки відповідним інвестиціям і скоординованій роботі вже за 15 років ВДЕ в секторі теплопостачання становитиме не менше 40%.

Метою України є вступ до Євросоюзу, тому необхідно вже грати за правилами ЄС, переконаний Гинтарас Вінікайтіс.

«Сертифікація, очищення стічних вод, інші екологічні норми — все це важливо. Особливо, якщо отримуєш для цього гроші ЄС. З приводу екологічних норм — не потрібно дивитися тільки на матеріальний аспект цього питання, йдеться про якість життя людей і стан навколишнього середовища», — підкреслив литовець.

Всі домовленості і перспективи співпраці будуть зараховані до порядку денного традиційного двостороннього економічного форуму, який щорічно організовує УСПП і Конфедерація промисловців Литви. Він проводиться на високому рівні — за участю представників урядів обох країн, і, як правило, президентів.