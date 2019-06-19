"Хочемо правосуддя" - родичі загиблих рейсу МН17

Сілен Фредрікс втратила 23-річного сина, який був на борту збитого літака разом зі своєю дівчиною.

Вона разом з іншими родичами загиблих в катастрофі боїнга МН17 вийшла до журналістів після закритої зустрічі і назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Вже за годину їх офіційно оприлюднила міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT).

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Під час спілкування з журналістами Сілен Фредрікс сказала, що найважливіше для неї та інших родичів – правда. Вона також наголосила, що їй огидно чути брехню Росії. “Я не можу дібрати слів, щоб виразити це. Я думаю, що це огидно, вони не співпрацюють, брешуть, створюють брехню та поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності”, - сказала Фредрікс.