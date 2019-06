Як правильно скласти весільний плей-лист?

Кожна наречена зустрічалась з ситуацією, коли потрібно скласти музичний репертуар на весілля. Адже музичний супровід для цього дня — не лише пісня для першого танцю, а й музика для інших важливих етапів церемонії, тому зробити вибір дуже складно.

Перш ніж починати пошук романтичних пісень, розпишіть поетапно все святкування та позначте ті пункти списку, де буде потрібен музичний супровід. Ось універсальний список, який легко буде скорегувати під себе:

Музика для зустрічі весільного кортежу;

Пісні для виходу нареченої та нареченого.

Фонова музика для церемонії та виголошення обітниць, а також для привітань від усіх гостей.

Пісня для першого танцю наречених.

Композиції для танцю з батьками.

Музика для конкретних етапів святкування: розрізання торта, знімання фати, кидання букета.

Коли гості будуть приїжджати на місце проведення церемонії, важливо зберегти їхній святковий настрій. Запальна музика впорається з цим найкраще. Аби церемонія була ще красивішою, радимо під час виходів пари вмикати на фоні красиву музику. Для нареченого можна обрати запальні композиції (Maroon 5 – Sugar, Red Hot Chilli Peppers – Can’t stop та ін.), а от для зустрічі нареченої радимо зупинитися на ніжних піснях - Joe Cocker – You Are So Beautiful, James Blunt – You’re Beautiful Чи Ed Sheeran – Perfect. Для обітниць та привітань гостей краще обрати інструментальні композиції без слів – так вони не відволікатимуть від самої церемонії.

Дивіться також: Музиканти на весілля у всіх містах України

Одними з найважливіших композицій для весілля є пісні для першого танцю закоханої пари та танцю нареченої з батьком. У першому випадку пісні треба підбирати відповідно до танцювальної постановки: якщо ви готуєте динамічний танець з цікавими підтримками, потрібна така ж композиція (до прикладу, You Are The Reason – Calum Scott, Leona Lewis; All Of Me – John Legend тощо). Однакові тематичні пісні для танцю з батьками заполонили всі весілля, тож радимо вам вибрати щось незвичне: Michael Buble – Daddy’s Little Girl, John Mayer – Daughters, Elton John – Blessed.

Весільні пісні повинні звучати ідеально, тож радимо перед вибором музикантів вивчити їхній репертуар та переконатись у професійності. Вже після замовлення виконавців на весілля порадьтесь, які композиції краще вибрати для весілля та складіть разом плей-лист. І тоді весілля пройде бездоганно!