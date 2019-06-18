Стартував всеукраїнський конкурс - UA NATO
Всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції проводиться з метою:
- Збільшення уваги та фахового підходу засобів масової інформації до висвітлення тематики про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції;
- Підвищення поінформованості населення про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції;
- Зростання зацікавленості громадськості та неурядових організацій до питань невійськової співпраці з НАТО;
- Поглиблення знань про політику НАТО в українському суспільстві;
- Підвищення рівня свідомої підтримки співробітництва України з НАТО серед громадян України, як результат висвітлення тематики у ЗМІ
Прийом робіт для участі в конкурсі триває до 15.07.2019 23:59
Положення про проведення конкурсу
Положення про проведення всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.
Переможці визначаються серед усіх робіт, що подались на конкурс з дотриманням положення про конкурс у наступних номінаціях:
– За кращу публікацію у регіональних друкованих засобах масової інформації;
– За кращу публікацію у електронних засобах масової інформації;
– За кращий аудіо твір тривалістю 3 і більше хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників;
– За кращий аудіовізуальний твір тривалістю 3 і більше хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників;
– За кращий сюжет у інформаційному та/або новинному блоці (аудіо-аудіовізуальний твір) тривалістю від 0,5 хвилини до 3 хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників.