Стартував всеукраїнський конкурс - UA NATO

Всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції проводиться з метою:

Збільшення уваги та фахового підходу засобів масової інформації до висвітлення тематики про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції;

Підвищення поінформованості населення про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції;

Зростання зацікавленості громадськості та неурядових організацій до питань невійськової співпраці з НАТО;

Поглиблення знань про політику НАТО в українському суспільстві;

Підвищення рівня свідомої підтримки співробітництва України з НАТО серед громадян України, як результат висвітлення тематики у ЗМІ

Прийом робіт для участі в конкурсі триває до 15.07.2019 23:59

Положення про проведення конкурсу

Положення про проведення всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.

Переможці визначаються серед усіх робіт, що подались на конкурс з дотриманням положення про конкурс у наступних номінаціях:

– За кращу публікацію у регіональних друкованих засобах масової інформації;

– За кращу публікацію у електронних засобах масової інформації;

– За кращий аудіо твір тривалістю 3 і більше хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників;

– За кращий аудіовізуальний твір тривалістю 3 і більше хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників;

– За кращий сюжет у інформаційному та/або новинному блоці (аудіо-аудіовізуальний твір) тривалістю від 0,5 хвилини до 3 хвилин, що виходив в ефірі регіональних мовників.

Сайт: https://natokonkurs.in.ua