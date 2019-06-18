Діти загиблих атовців з Вінницької області відпочинуть у Румунії

Очільники Вінницької ОДА домовились про відпочинок 80 дітей загиблих атовців.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«В рамках візиту делегації Вінниччини до Румунії на чолі з головою облдержадміністрації Валерієм Коровієм, між очільником Вінниччини та Президентом Ясської повітової Ради Маріцелом Попа було досягнуто відповідних домовленостей щодо організації відпочинку 80 дітей з Вінниччини у Румунії. За результатими премовин вже в липні-серпні діти, батьки, яких, загинули в ході збройного конфлікту на Сході України, відвідають визначні та цікаві місця Румунії»,- йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час візиту очільники області ознайомилися з програмою перебування дітей, заходами під час їх відпочинку, а також оглянули умови побуту майбутнього проживання.

По завершенню Валерій Коровій залишився задоволений результатами зустрічі та висловив вдячність керівництву Ясського повіту за розуміння і підтримку як Вінниччини, так і України в цілому.