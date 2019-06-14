У Вінниці в пришкільних таборах відпочинуть понад 5 тисяч дітей

Цього року у 29 пришкільних таборах відпочине 5200 дітей. Вони зможуть не лише оздоровитися, а й отримати нові знання. У двох таборах працюють англомовні волонтери з Англії та Туреччини, на базі табору школи №26 діє дебатна школа для старшокласників. Дітей знайомлять з основами жестової мови. Але найголовніше – на школярів чекає й чимало розваг, в тому числі відвідування аквапарку, боулінгу, екскурсії, флешмоби, конкурси тощо.

Як відпочивають малюки сьогодні перевіряв міський голова Сергій Моргунов.

Пришкільні табори Вінниці розпочали працювати з 3 червня, зміна закінчиться 21 червня. Переважно відпочивають діти початкової школи. Перебування у пришкільних таборах безкоштовне. Міський бюджет забезпечує фінансування основної програми, яка відпрацьована для всіх шкіл. Втім, за ініціативи батьків, програма може бути розширеною, у такому випадку кошти на додаткові заходи забезпечують батьки.

Традиційно для дітей організовано змістовне дозвілля: екскурсійні та інформаційно-туристичні програми, різноманітні конкурси, квести, флешмоби, змагання, ігрові програми тощо.

«Крім пришкільних таборів, де цього року відпочиває більше 5200 дітей, традиційно діти пільгових категорій направляються на відпочинок на море в Скадовськ. В цьому році була перерозподілена між вінницькими дітьми додатково 131 путівка в літні табори за межі міста за рахунок обласного бюджету. Ця робота дозволяє в літній період належним чином організувати відпочинок дітей. Не всі батьки мають час і можливість організувати таке дозвілля для дітей, а тут для хлопчиків та дівчаток поєднують і відпочинок, і навчання. Я вважаю, що це гарна справа, яку потрібно продовжувати», - сказав міський голова Сергій Моргунов.

Наразі в місті функціонує 2 мовні табори на базі гуманітарної гімназії №1 та спеціалізованої школи №25. У них працюють англомовні волонтери з Англії (проект Go camp) та 2 волонтери з Туреччини. Вчора відбулась зустріч дітей пришкільного табору «Дивограй» школи №27 з волонтером програми GoCamp, Надзвичайним і Повноважним Послом Австралії в Україні пані Мелісою О’Рурк (Melissa O’Rourke).

Вінницький міський голова Сергій Моргунов побував у школі №10, де діє табір «Літоленд». У ньому відпочиває 210 дітей. Сьогодні тут був «День тата» Також відвідав табір при школі №25. Тут 250 хлопчиків та дівчаток відпочиває у таборі «Fairy Tale».

Міський голова спілкувався з дітьми і запитував у них, що на їхню думку потрібно покращити у пришкільних таборах. «Я вже не перший рік у таборі відпочиваю, мені дуже подобається. В цьому році вже були у музеї Коцюбинського, у боулінгу, ігроманії, ходили у аквапарк і зоопарк. Тут дуже добрі вихователі, також приїжджають волонтери з різних країн і розповідають про свою культуру, ми, наприклад, спілкувались з людьми з Туреччини», – сказала учениця школи №25 Ірина.

До речі, у цій школі минулого року зроблено реконструкцію харчоблоку. Сергій Моргунов побував у їдальні щоб подивитися, чим годують дітей та на якому обладнанні готують.

«У школі №25 було повністю замінено обладнання у харчоблоку: плити, пароконвектомат, бойлери для підігріву води, установки для миття посуду. Також тут гарно зроблено вентиляцію. Сьогодні було прийнято рішення додатково виділити 90 тисяч гривень і вийти з цією пропозицією до депутатського корпусу щодо придбання та оновлення меблів їдальні. Якщо говорити в цілому про харчування, то для його покращення наступного року ми будемо працювати над тим, щоб добавити на ці потреби фінансування. Взагалі в цьому питанні важлива не тільки сума коштів, а й правильне її розподілення та, звичайно, якість приготування їжі самими поварами», – каже міський голова Сергій Моргунов.

Кожен пришкільний табір міста має свої особливості. Наприклад, на базі пришкільного табору школи №26 вперше організовано дебатну школу для старшокласників, в рамках якої 25 підлітків мають змогу отримати нові знання, удосконалити комунікаційні навички, критичне мислення. У співпраці з Центром реабілітації «Гармонія» в рамках проекту «Дитляндія» проводять інтерактивні заходи, на яких діти ознайомляться з основами дактильної абетки (жестової мови).

Проходять зустрічі з представниками патрульної поліції на тему «Безпечне місто». Представники служби надзвичайних ситуацій вчать дітей, як діяти у надзвичайних життєвих випадках. Міські омбудсмени з представниками Служби у справах дітей презентують дітям проект «Право для наймолодших».

Для дітей з ортопедичною патологією щоденно проводиться лікувально-фізкультурний комплекс. Крім того, щоденно у загонах діти роблять гімнастику для очей. За кошти міського бюджету діти відвідують аквапарк та дитячі розважальні центри «Дитяча планета» та «Ігроманія». Центр підліткових клубів у кожному таборі проводить розважальні програми для дітей. Традиційно у міському палаці мистецтв проводяться інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?» та «Ерудит-квартет». Діти, які відпочивають у таборах, відвідують бібліотеки, кінотеатр «Родина», переглядають концертну програму вихованців міського палацу мистецтв.

Крім того, 36 дітей – переможців ІІІ та IV етапів Всеукраїнських олімпіад, відпочинуть у «Літній школі» на базі приміського табору. Також, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких загинули у зоні АТО, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей (210 дітей) – влітку 2019 року відпочивають на узбережжі Чорного моря у таборі «Бригантина» м. Скадовськ Херсонської області (перша зміна: 02 червня – 15 червня; друга зміна: 16 червня – 29 червня).