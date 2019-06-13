Вінницькі самоврядці обговорили підвищення престижу військової служби

Національно-патріотичне виховання є важливим засобом громадянської освіти. Сьогодні питання організації національного, військового та патріотичного виховання дітей та молоді обговорювали на розширеному засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради.

– Вінниччина у трійці перших регіонів України, де на обласному рівні було затверджено Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2020 роки, – сказав голова обласної Ради Анатолій Олійник. – Сьогоднішня тема наштовхнула мене пригадати народну мудрість: «Народ, який планує на один рік – вирощує хліб. Народ, який думає на 10 років – вирощує сади. Народ, який думає на 100 років вперед – вирощує молоде покоління». Ще Теодор Рузвельт говорив: «Важливо, щоб ти був готовий померти за свою країну, але важливіше, щоб ти був готовий прожити життя заради неї». Маємо результати соціологічного дослідження за минулий рік з цієї тематики.

За результатами соцопитування 92,6% молоді вважає Україну своєю Батьківщиною, 77,4% – знає текст Державного гімну України, 76,4% – пишається тим, що є громадянином України, 75,3% – позитивно оцінює своє знання історії країни. Більше половини молоді вважає, що громадяни України повинні обов’язково вільно володіти українською мовою (66,5%) та використовує у побуті речі з українською символікою (59,4%).

За результатами опитування 19% молоді готові захищати Україну зі зброєю в руках у разі мобілізації та 1,5% молоді серед усіх опитаних вже брали або беруть участь у військових діях.

– Найбільшу довіру в Україні серед молоді мають соціальні мережі – 37,6% та сайти інтернет-новин – 24,3%, – продовжив Анатолій Олійник. – Вважаю необхідним зосередити більшу увагу регіональних засобів масової інформації на висвітлення проектів з національно-патріотичного виховання, які реалізовуються в області, зокрема, і в соціальних мережах.

У Вінницькій області програма національно-патріотичного виховання молоді працює з 2017 року. Здійснюють реалізацію Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, а також Департамент освіти і науки ОДА.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів та інших передбачених законом джерел. В обласному бюджеті на 2019 рік заплановано 1 млн 613 тис. 400 грн на виконання заходів з національно-патріотичного виховання.

– Це одна із перших обласних програм, яка була прийнята на сесії обласної Ради, – зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій. – Пов’язана вона з великим колом питань, що стосуються системи національно-патріотичного виховання. Ми багато ведемо розмов про патріотичне виховання дітей та молоді, але коли переходимо в практичну площину, то до прикладу, минулого року у травні в області роздали 15 тисяч повісток на строкову службу. По факту до військкомату прийшли дві тисячі людей з цих 15 тисяч, а придатними стройовими виявилися лише 500. Тоді виникає питання якості патріотичного виховання.

Директорка Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна відзначила, що Обласна цільова соціальна програма – це лише перші кроки в напрямі патріотичного виховання. Вона презентувала спільну роботу Департаменту з органами влади на місцях протягом трьох років.

– Три роки ми займаємося питанням національно-патріотичного виховання, – сказала Наталя Заболотна. – Починаючи з 2017 року, на території області діє Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації, як тимчасового консультативно-дорадчого орган. Вже маємо певні результати. Координаційна рада є тим органом, який впливає на розбудову системи в області, розгляд пропозицій, поданих від інституцій громадянського суспільства. Ці координаційні ради діють майже в усіх районах та містах обласного значення. Виключенням на сьогодні є Тульчинський, Оратівський райони, міста Ладижин, Могилів-Подільський та Вінниця, де координаційні ради не утворені, або перебувають в стадії утворення. Це інформація станом на 30 травня 2019 року. Однак, вони повинні діяти в усіх без виключення районах та містах. Діяльність Вінницької обласної координаційної ради при облдержадміністрації оцінена центральними органами виконавчої влади, як одна з найкращих в Україні.

Про проведену роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Барському районі розповів голова районної ради Михайло Піддубний, на території Дашівської об’єднаної територіальної громади – представниця методичного кабінету Світлана Резніченко. А про заходи у Тиврівському районі повідомив голова районної ради Ярослав Красовський.

– Робота з національно-патріотичного виховання не може бути помітною зараз, – пояснив Ярослав Красовський. – Але вона проводиться в кожному селі нашого району. Районна цільова соціальна програма «Молодь Тиврівщини» на 2017-2019 роки була прийнята в Тиврівському районі у травні 2017 року. До того ж у нас є ще низка програм, які мають аспекти національно-патріотичного виховання. На сесіях районної ради неодноразово порушувалось питання національно-патріотичного та військового виховання зокрема.

Голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм Геннадій Мазур ініціював створення в області молодіжного центру, як єдиного стаціонарного ресурсного комплексу.

– Я переконаний, що сучасна молодь є рушійною силою позитивних змін в Україні, – прокоментував Геннадій Федорович. – У нас на комісії постійно відбуваються дискусії щодо розгляду заходів і прозорого використання коштів, що направляються на програму національно-патріотичного виховання. На сьогодні, як на мене, ми фінансуємо здебільшого історичну площину – буклети, фільми, заходи, приділяючи менше уваги військово-патріотичному вихованню. Програма національно-патріотичного виховання не має чіткої системності. Пропоную внести мої пропозиції щодо військово-патріотичного виховання.

Свої ідеї щодо ефективності реалізації програми у Вінницькій області висловив голова громадської організації «Козацьке товариство «Вовковинецька Січ» Тарас Кушнір:

– Протягом шести років я працюю з дітьми Хмельницької та Вінницької областей, – розповідає Тарас Кушнір. – Практика останніх років показала, що системна робота в Україні ніде не ведеться. Єдина область, яка трохи більше проводить роботи з національно-патріотичного виховання, це Запорізька. Та робота, що там проводиться, допомогла боротися з проявами сепаратизму в їхньому регіоні. Я пропоную на Вінниччині об’єднати зусилля освіти, молоді та спорту й організувати заняття з територіальної самооборони, оскільки Вінниччина вважається колискою козацтва. Це була би постійна робота в школах, пов’язана з практичних навчань історичного досвіду оборони свого рідного краю. Переконаний, поступово залучаючи батьків та решту дорослих, ми змогли би згодом організувати загони тероборони.

Депутат обласної Ради, член постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Володимир Барцьось, зазначає, що дуже важливо що на засіданні ради сьогодні є представники органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику на місцях. Він ініціював внести до програми патріотичного виховання, яку затвердять на сесії, дві зміни.

– Вінниччина – одна із лідерів у напрямі національно-патріотичного виховання дітей і молоді, – сказав Володимир Барцьось. – Завдяки нашій спільній з громадськими лідерами ініціативі й праці, 2016 року розроблено і ухвалено Обласну цільову програму національно-патріотичного виховання дітей і молоді до 2020 року. Вже третій рік поспіль програма фінансується з обласного бюджету і виконується. Звісно, потребує вдосконалення і більш якісного виконання усе заплановане, але в порівнянні з іншими регіонами і попередніми роками – це великий крок уперед. Є проблеми з організацією проведення патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на місцях. Обов’язковість її проведення потрібно затвердити в проекті рішення координаційної ради. Другий важливий пункт – рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування підготувати пропозиції, щоб у кожному районі, на рівні кожної громади провести хоча б раз на рік влітку вишкільний табір національно-патріотичного виховання. Бо на сьогодні тільки кілька районів, де проводяться такі таборі силами волонтерів. Це все жива робота з дітьми, вона цікава і необхідна для молоді.

Голова громадської ради при обласній Раді Наталія Морозова запропонувала створити Центр національно-патріотичного виховання з відділеннями в області, аби моніторити виконання програми та аналізувати діяльність.

– На завершення хочу подякувати вам, що ми обмінялись думками, адже роботи у цьому напряму вкрай багато, але найосновніше – цю роботу треба систематизувати, – підсумував голова обласної Ради Анатолій Олійник. – Ми бачимо приклади Ізраїлю та Швейцарії в плані національно-патріотичного виховання молоді. Нам не потрібно зараз зосереджуватися на загальнодержавних питаннях, необхідно навести лад у своїй області. Ми готуємо рішення, де врахуємо усі ваші пропозиції. А найголовніше у цьому – необхідно нести свою персональну відповідальність.

Усі напрацювання та пропозиції, які прозвучали від учасників засідання, були оформлені у відповідний проєкт рішення.