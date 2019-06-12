В Україні запрацювала перша онлайн-платформа безкоштовних оголошень для власників моторних човнів, катерів і яхт

В квітні 2019 року в Україні запрацював сайт www . lodkalife.com – перша платформа безкоштовних онлайн-оголошень для любителів активного відпочинку на воді. Метою створення платформи є формування цивілізованого ринку нового та вживаного водного транспорту, запчастин і аксесуарів, а також популяризація водних видів спорту та дозвілля. На відміну від інших дошок оголошень, www .lodkalife.com спеціалізується виключно на водній тематиці, що робить платформу зручним сервісом для тих, хто бажає продати чи придбати човен, катер, яхту, гідроцикл, причеп для човна, мотори та інші супутні товари. Окремо треба зазначити розділ сайту для чартерних компаній і організаторів круїзів на моторних та парусних яхтах.

Платформа вирізняється простим і лаконічним дизайном, інтуїтивно зрозумілою навігацією по сайту, простотою у реєстрації та розміщенні оголошень.

www .lodkalife.com буде в першу чергу корисна рибалкам, спортсменам власникам катерів і човнів, яхтсменам, всім, хто цікавиться водним дозвіллям, а також виробникам та дилерам човнів, катерів, яхт, гідроциклів, моторів, аксесуарів для риболовлі, спорту та відпочинку на воді.

Платформа не лише надає послуги з безкоштовного розміщення оголошень, але також регулярно публікує актуальну інформацію щодо новинок та тенденцій в сфері водного відпочинку та спорту.

Юрій Гримальський, ініціатор проекту: «Ми сподіваємося, що в перспективі ЛодкаЛайф стане не просто дошкою оголошень, але також і свого роду тусовкою для любителів водного спорту та відпочинку. Тому що човен, катер або яхта – це не просто власність. Це – певний стиль життя».

В найближчих планах ЛодкаЛайф – надання технічної експертизи для покупців та продавців човнів, катерів і яхт, консалтингові послуги щодо придбання яхт і катерів в Україні та за кордоном, створення профільного форуму та запуск мобільного додатку для Google Play і App Store.

Метушня міста перетворює людей на машини, але голос води знову повертає нас до життя. ЛодкаЛайф – все, що потрібно для життя на воді.

Додаткова інформація:

www .lodkalife.com

fb: Лодка Лайф

Контактна особа: Дмитро Бушуєв, +38 068 393 8801