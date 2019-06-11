Вінниця пройшла аудит за підходом «Європейська Енергетична Відзнака».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«У 2015-му наше місто стало першим на теренах Східної Європи, яке отримало цей сертифікат. На сьогодні до Європейської Енергетичної Відзнаки долучилися 1200 міст з 12 країн. Раз на чотири роки відбувається повторна сертифікація для підтвердження успіху міста в сфері впровадження заходів енергоефективності. У Вінниці цьому передувала кропітка робота з підготовки звітів за попередні роки та формування нової програми дій. Також минулого тижня представники міжнародного та національного офісів «Європейська Енергетична Відзнака» відвідали місто. Впродовж двох днів відбувалися зустрічі з представниками робочої групи проекту, ознайомчі візити на об’єкти та безпосереднє спілкування з аудитором зі Швейцарії», - повідомив Моргунов.

За його словами, система ЄЕВ дозволяє визначити ефективність впровадження власної політики енергоефективності та енергозбереження, у тому числі у порівнянні з успіхами інших муніципалітетів. Аудит допомагає визначити подальші напрямки розвитку міста. Мова йде про модернізацію системи централізованого опалення, заходи зі сталої міської мобільності, просвітницьку роботу з екосвідомості, популяризацію енергоефективності і роздільного збору сміття, подальшу розбудову велоінфраструктури та покращення доступності пішохідних зон.

Окремо аудитор Паскаль Штайнгрубер відзначив проект «Велосипеди для муніципалітету», який ми реалізували за фінансової підтримки швейцарських партнерів. Працівники можуть використовувати велосипед як службовий транспорт, адже створені відповідні умови - велопарковка та душова.

«Маємо надію, що Вінниця значно покращила результати аудиту 2015 року, і упевнені, що вектор розвитку міста є правильним. Адже він співпадає з другою візією Концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року – «Екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої міської мобільності», - повідомив міський голова Вінниці.