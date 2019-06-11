Валерія Вагоровська розповіла про перспективи директиви PSD2 в Україні

Фаундер платіжної системи FONDY Валерія Вагоровська розкрила особливості впровадження PSD2 в Україні. Терміни дотримання усіх вимог, включно з впровадженням стандарту Open Banking, безпосередньо залежать від того, яким шляхом буде розвиватися український фінансовий ринок.

Валерія Вагоровська пояснює, що метою нових стандартів PSD2 є створення безпечних платежів, поліпшення захисту клієнтів, стимулювання інновацій. Директива дозволяє клієнтам захистити процес здійснення платежів. Людина сама обирає точку входу і додаток для контролю транзакції.

Особливу увагу Валерія Вагоровська звертає на те, що нова директива позбавляє власника рахунку необхідності постійно носити з собою банківські картки. Людині потрібно тільки відкрити будь-який додаток інтернет-банкінгу, увійти в обліковий запис і підтвердити транзакцію.

Валерія Вагоровська відзначає високу безпеку. Шахраї не зможуть вкрасти банківські карти, адже людині не доведеться носити їх з собою. Наявність двофакторної ідентифікації покращує захист при проведенні транзакцій онлайн.

Еволюція директиви особливо помітна у Великобританії, Індії, Китаї та Латинській Америці. При впровадженні стандарту Open Banking країни зіткнулися з чотирма проблемами: відсутність єдиних стандартів, конкретних термінів, децентралізація і відсутність конкретної вигоди для банківських організацій.

PSD2 може використовуватися на фінансовому ринку України. Зараз наша країна вибирає шлях подальшого розвитку. Якщо українська банківська система перейде на нові стандарти, то клієнтам буде набагато простіше працювати з платежами.

Незважаючи на наявність низки труднощів, Валерія Вагоровська зазначає, що за наявності політичної волі фінансовий ринок дозволить впровадити і розвинути нормативну базу до європейських стандартів. Всі учасники українського ринку отримають бажане: банки — постійних клієнтів, фінтех-компанії — прискорення процесу розвитку нових технологій, інтернет-магазини — задоволених покупців.

Як стверджує Валерія Вагоровська, з впровадженням нової директиви Україна може почати стрімко розвивати фінансовий ринок. Якщо вдасться впровадити PSD2, фінтех-компанії покращать безготівкові платежі, зможуть розвинути нові технології.

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