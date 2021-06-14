У Києві планово відключають гарячу воду – список адрес

У Києві 15 червня розпочнуть випробування тепломереж ТЕЦ-6, СТ-2 і котелень «Воскресенка» та «Микільська Борщагівка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Наступний етап випробувань мереж на великих теплоджерелах розпочнеться 15 червня і триватиме до 2 липня. За цей час на гідравлічну міцність проведуть випробування мереж у зоні теплопостачання ТЕЦ-6, СТ-2, районних котелень «Воскресенка» та «Микільська Борщагівка». Загалом це 3682 житлових будинки, 63 лікарняних заклади, 240 дитячих садочків, 157 шкіл і 1376 відомств", - йдеться у повідомленні.

На сайті КП «Київтеплоенерго» оновлено перелік адрес, де під час випробувань тимчасово буде відсутнє гаряче водопостачання.

Також дізнатися терміни відновлення подачі гарячої води можна з оголошень на будинках, на сайті Центральної диспетчерської із питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557 (з мобільного).

Станом на 14 червня на гідравлічну міцність у Києві випробували 61% тепломереж квартальних котелень і майже 30% магістральних тепломереж. Сумарно вони обслуговують 4279 будівель, із них: 2832 – житлові будинки, 73 – лікарні, 264 – навчальні заклади, 1110 – відомств. У ході випробувань цих тепломереж аварійні бригади КП «Київтеплоенерго» виявили «слабкі» місця трубопроводів і усунули близько 700 пошкоджень.

Гідравлічні випробування – це обов’язкова умова підготовки теплового господарства до опалювального сезону в Україні. Необхідність їхнього проведення визначена Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378.

Гідравлічні випробування у Києві проходять поетапно в кожній зоні теплоджерел (котелень, станцій теплопостачання, теплоелектроцентралей) згідно із затвердженим графіком.

Нагадаємо, що загальна протяжність системи теплових мереж у Києві – понад 2700 км. Із моменту повернення теплоенергетичного комплексу столиці в муніципальну власність у 2018 році, «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 270 км мереж.

Підприємство звертається до киян і гостей міста із проханням дотримуватися правил безпеки. Паркувати авто лише в дозволених місцях, не залишати їх уздовж охоронних зон тепломереж (щонайменше на відстані 3 м від трубопроводу). Не наближатися до місця, де помітили просідання ґрунту чи витік води, а також одразу повідомити про це Центральну диспетчерську за номером 15-57.

Як повідомлялося, починаючи з 7 травня КП «Київтеплоенерго» провело гідравлічні випробування 33% тепломереж, які обслуговують 4,1 тис. будівель житлового та соціального фонду.

Як повідомляв Київський міський голова Віталій Кличко, у столиці вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Триває випробування міських тепломереж.