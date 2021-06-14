У столиці викрали таксиста – зловмисників затримали

У Києві поліцейські затримали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

До столичної поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі.

"Поліцейські з’ясували, що напередодні чоловік, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували", - ідеться у повідомленні.

Троє хлопців вирішили «допомогти розібратися», зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в таксі попросили його повернутись.

"Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити «питання» за 25 000 доларів США", - зазначають у Нацполіції.

За силової підтримки спецпризначенців працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що це – жителька Київської області, 2000 року народження, та кияни, 2000, 2001 і 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Чотирьом правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна Дмитру Голубу, який вбив водія сервісу «BlaBlaCar».