У Києві до літнього сезону готові всі комунальні пляжі

У Києві до літнього сезону готові 14 комунальних пляжів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні всі 14 комунальних пляжів готові приймати відвідувачів. На них обладнані роздягальні, є пункти рятувальників та громадські вбиральні", - розповів він.

Кличко зазначив, що на всіх комунальних пляжах будуть чергувати понад 120 лайфгардів, а також водолази і матроси-рятувальники комунального підприємства "Плесо".

За його словами, також у столиці визначили 18 зон масового відпочинку біля води, але без купання.

Кличко зауважив, що офіційно сезон поки не стартував, оскільки температура в Дніпрі ще прохолодна.

Очільник міста повідомив, що цього року столиця подала дев’ять муніципальних пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор".

Як повідомлялося, у 2021 році було подано більш ніж 250 заявок на відбір до лайфгардів Kyiv Lifeguard Service.

У новому сезоні на пляжах міста працюватимуть 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах. Усі рятувальні пости підлягають перевірці перед стартом пляжного сезону.

Сезон купання стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі після проведення досліджень отримають паспорти.