Коронавірус у Києві: де найбільше нових випадків

У Києві за добу зареєстровано 217 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в нашому місті виявили 217 інфікованих, померли дві людини. Всього за період пандемії в столиці - 5114 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків в столиці - 210 520", - розповів Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 122 жінки віком від 19 до 74 років та 12 дівчат від 8 до 15 років. А також 79 чоловіків віком від 21 до 89 років та 4 хлопчика від 12 до 15 років.

Також захворіли двоє медиків.

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Кличко додав, що минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 27 хворих на COVID-19, також госпіталізували 77 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапили 104 людини.

"Одужали минулої доби 2037 киян. Усього коронавірус подолали 192 976 мешканців столиці", - повідомив він.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 45, у Дніпровському – 30 та в Шевченківському районі – 27 випадків.

Кличко підкреслив, що заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 6%.

"Із них з киснем заповнені – майже 10% ліжок. Загалом у стаціонарах сьогодні лікуються 319 хворих на COVID-19, 204 пацієнти – у важкому стані, кисневу підтримку отримує 297 людей, під апаратами ШВЛ – 9 хворих", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 червня, зареєстрували 1 603 нові випадки COVID-19. Померли 70 осіб, одужали 5 583.