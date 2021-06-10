У Києві в суботу безкоштовно чипуватимуть домашніх тварин

Жителі Києва у суботу, 12 червня, у парку «Вербовий гай» в Дніпровському районі зможуть безкоштовно чипувати своїх домашніх тварин і вакцинувати їх від сказу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Укрінформ.

Чипування, реєстрацію в системі «Реєстр домашніх тварин» і вакцинацію з 10:00 до 12:00 проводитимуть фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Реєстр домашніх тварин – це єдина міська мережа для реєстрації улюбленця та зберігання всієї важливої інформації щодо нього. На майданчику буде присутній фахівець, який зареєструє тварину та надасть кваліфіковану консультацію.

Чипування або електронна ідентифікація тварин – це імплантація під шкіру тварини мікрочипа завбільшки з рисове зернятко, що містить у собі унікальний 15-значний номер. Це паспорт вихованця, в якому є такі дані: кличка тварини, порода, забарвлення, стан здоров’я, країна і місто, координати та контактні дані господаря. Завдяки чипу тварину легко ідентифікувати.

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Для чипування спеціальна підготовка чи анестезія не потрібні. Процедура абсолютно безболісна і проводиться за такою схемою: чип імплантують у ділянку холки, перевіряють зчитуваність даних сканером, після чого фахівець подає заявку на внесення інформації у міжнародну базу даних.

Наявність чипа є обов’язковою умовою при подорожах із тваринами до країн ЄС.