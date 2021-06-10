Бюджету столиці та державі завдали 160 мільйонів збитків – глава ДФС

Державна фіскальна служба України в ході слідства встановила, що міському бюджету столиці та державі завдано 160 млн грн збитків.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова ДФС Вадим Мельник під час пресбрифінгу про хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких фігурують комунальні підприємства КМДА, повідомляє ДФС на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами Мельника, ДФС у м. Києві продовжує розслідування фактів ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів. І стосується це як коштів державного бюджету України (за фактами умисного ухилення від сплати податків), так і коштів бюджету міста Києва (за фактами можливого розкрадання).

Він повідомив, що робота слідчих ДФС триває, накладаються арешти на банківські рахунки товариств-фігурантів, допитуються свідки, наразі проводяться три судово-економічні та чотири будівельно-технічні експертизи. "За результатами судово-економічної експертизи, проведеної в одному із кримінальних проваджень, отримано висновок, яким завдані збитки в сумі 19,5 млн грн підтверджені", - повідомив Мельник.

Крім того, до суду спрямовано кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно засновника та директора одного із товариств, яке виступало субпідрядником, але фактично робіт не виконувало. На рахунок цього підприємства було перераховано 1,7 млн грн. Голова ДФС також повідомив, що до кінця наступного тижня слідчі ДФС у столиці запланували спрямувати до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно діяльності фіктивного СГД-субпідрядника, яким роботи не проводилися і на рахунок якого також перераховувалися бюджетні кошти.

В одному з кримінальних проваджень, за результатами обшуків в офісах підприємств та офісі центру мінімізації податків, було виявлено готівкові кошти на суму в розмірі понад 5 млн грн. Крім того, щодо товариства-фігуранта цього ж провадження встановлено заниження ПДВ в розмірі 17,1 млн грн, внаслідок взаємовідносин із 23 "сумнівними" СГД, повідомив Мельник. Слідчі досліджують питання можливого розкрадання коштів місцевого бюджету через такі фіктивні СГД у кожному з кримінальних проваджень.

Голова ДФС повідомив, що в іншому кримінальному провадженні під час обшуків офісних приміщень приватного підприємства та одного із товариств, виявлено кошти у сумі 6,3 млн грн, на грошові кошти в сумі 11,3 млн грн накладено арешт.

Говорячи про деталі кримінального провадження, у якому проводився обшук на Комунальному підприємстві "Головний Інформаційно-обчислювальний центр", Мельник повідомив, що кримінальне провадження розпочате за фактом сприяння в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та можливого розкрадання коштів місцевого бюджету. За словами Мельника, КП "ГІОЦ", засновником якого є КМДА, в період 2019-2020 років замовляло телекомунікаційні послуги у певної приватної компанії. Ця приватна компанія виграла тендер на постачання послуг за бюджетні кошти у сумі понад 10 млн грн, і, за наявності власних можливостей, виконання таких послуг доручила субпідряднику – підприємству з імовірними ознаками фіктивності. Обшуки за адресою КП "ГІОЦ" проводилися з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

"Слідчі дії проводяться щодо всіх службових осіб КМДА, які можуть бути причетними до скоєння злочинів. Немає винятків - мер, керівник департаменту чи керівник підрозділу", - зазначив Мельник.

За його словами, "попередньо встановлено можливі ознаки надання переваг при розробці тендерних умов певним СГД, що може бути наслідком неналежної організації в діяльності структурних підрозділів КМДА. Наразі суми встановлених в ході слідства збитків, які завдані міському бюджету столиці та державі, сягають понад 160 млн грн".

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня в ряді комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.

У ДФС пізніше заявили, що за результатами обшуків у департаменті земельних ресурсів КМДА виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок, розташованих в Києві, що свідчать про порушення законодавства у сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн. За цими фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою або службовим становищем.

Фото: ДФС