На проспекті Перемоги загорілось авто – у центрі Києва утворився затор
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Укрінформ
У Києві ускладнено рух у напрямку площі Перемоги через загоряння автомобіля.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Телеграм.
«Горить автомобіль на проспекті Перемоги, 3. Рух ускладнено у напрямку площі Перемоги», - ідеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 7 червня до 25 липня на Чоколівському бульварі частково обмежено рух через ремонтні роботи.
Фото патрульної поліції Києва