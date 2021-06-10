На проспекті Перемоги загорілось авто – у центрі Києва утворився затор

У Києві ускладнено рух у напрямку площі Перемоги через загоряння автомобіля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Телеграм.

«Горить автомобіль на проспекті Перемоги, 3. Рух ускладнено у напрямку площі Перемоги», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 7 червня до 25 липня на Чоколівському бульварі частково обмежено рух через ремонтні роботи.

Фото патрульної поліції Києва