Центр для онкохворих дітей «Дача» готується до відкриття - Moneyveo

Центр для онкохворих дітей «Дача» у Києві готується до відкриття. Фінансова компанія Moneyveo допомагає будівництву нового корпусу, щоб у ньому мали змогу перебувати під час лікування сім’ї з онкохворими дітьми.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі фінтех-компанії.

Зазначається, що останні три місяці у центрі тривають оздоблювальні роботи, і нова “Дача” помітно вимальовується: будівельники монтують фасадні панелі, камери спостереження, фарбують стіни. Вже завершили укладання кахлю в санвузлах.

У пресслужбі Moneyveo наголосили, що амбітний проєкт майже готовий: у «дачників» зовсім скоро з’явиться власний будинок на 950 квадратів, 13 кімнат для проживання з сім’ями, кабінет психологічної підтримки, кабінет фізичного відновлення, дві ігрові кімнати, сенсорна кімната, спеціально обладнані кімнати для діток на інвалідних візках.

«Наразі фонд «Запорука» шукає партнерів серед компаній, які займаються декором, меблями, текстилем, ландшафтним дизайном: усім тим, що зробить «Дачу» одним із найкрасивіших місць для швидкого одужання в обіймах рідних», – прокоментувала президент БФ «Запорука» Наталія Оніпко.

У Moneyveo нагадали, що центр «Дача» – це тимчасовий дім для онкохворих дітей та їхніх сімей, котрі приїжджають сюди на період лікування та відновлення. За весь час існування «Дача» прийняла близько 1300 родин зі всієї України. Вони зупиняються тут безкоштовно завдяки пожертвуванням спонсорів, партнерів та небайдужих людей. Проєкт був заснований у 2009 році благодійним фондом «Запорука». Нині фонд орендує триповерховий будинок, котрий може вмістити одночасно лише 6 сімей. Однак у 2018 році завдяки благодійним донаціям розпочато спорудження нового корпусу, який прийматиме 350 сімей щороку. Саме така кількість дітей-пацієнтів Інституту раку не мають житла на час лікування.

Підтримати будівництво фінансово можна на сайті фонду: www.zaporuka.org.ua. Дізнатися деталі – за телефоном: (044) 361-56-97.

Як повідомлялося, фінтех-компанія Moneyveo підтримує будівництво нового будинку для онкохворих дітей з 2018 року: щомісяця передає адресний платіж, а нещодавно ще й направила виручені кошти з благодійного ярмарку «Кураж», на якій співробітники компанії продавали власні вироби хенд-мейд.

Фото: Moneyveo