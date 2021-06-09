У Києві четверо іноземців викрали чоловіка, щоб «вибити» борг за ремонт квартири

У Києві поліцейські затримали чотирьох іноземців за викрадення чоловіка, який заборгував гроші.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення від жінки про те, що на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягнули його до автівки. Жінка запам’ятала номерні знаки, тож поліцейські ввели у столиці спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання зловмисників.

«Протягом години працівники поліції встановили напрямок руху автомобіля правопорушників та наряд патрульної поліції зупинив їх неподалік від Північного мосту. Правоохоронці з’ясували, що між викрадачами та потерпілим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи у квартирі», - ідеться в повідомленні.

Для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого та намагались вивезти за межі міста.

Чотирьох зловмисників поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони - уродженці іншої держави, 1993-1995 років народження.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня поліція затримали групу зловмисників, які викрали одесита та вимагали неіснуючий борг.

Фото: ГУ Нацполіції Києва