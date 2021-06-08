У Києві попрощалися із заступником командира окремого загону «Азов» Павлюком

У Центрі культури МВС відбулася церемонія прощання з заступником командира окремого загону спеціального призначення "Азов" з тилу, старшим лейтенантом Олександром Павлюком з позивним "Чак".

Павлюк передчасно та несподівано пішов з життя у віці 58 років, інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Ця людина була з нами у найтяжчі часи. Вимогливий, строгий, але водночас Олександр Павлюк міг достукатись до будь-кого. Я не знаю, як «Азов» тепер зможе замінити Чака, але це треба зробити, щоб продовжити його справу», - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зі свого боку заступник командувача НГУ Юрій Лебідь наголосив, що всі сім років служби, щодня Павлюк показував, що йому небайдужа доля України і він готовий боронити свою державу.

У МВС поінформували, що у понеділок із заступником командира полку попрощалися у гарнізоні полку «Азов» в Урзуфі Донецької області.

У МВС поінформували, що Павлюк родом з Рокитного Рівненської області, прийшов добровольцем на фронт у 2014-му році і з січня 2015-го взяв у свої руки тил Азову.

Саме він, як уточнюється, з нуля організував тилове забезпечення добровольчого батальйону «Азов» на фронті, а його організаційні здібності дозволили створити висококласну військову базу підрозділу спецпризначення НГУ "Азов".

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Він був учасником Революції гідності. За гідну службу, мужність професійні та ділові якості Павлюк нагороджений високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком «За доблесну службу», грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком «За відзнаку в службі», вогнепальною зброєю та став кавалером ордена Данила Галицького.

Раніше на сайті полку "Азов" з'явилася інформація, що зранку 5 червня, раптово помер заступник командира полку «Азов» з тилу Олександр Павлюк із позивним «Чак».

Фото: МВС