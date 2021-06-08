У Києві за тиждень зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ

У столиці за 22-й тиждень 2021 року зареєстровано 8346 хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 62,5%. Наразі показник захворюваності становить 281,3", - йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло 4028 (зниження на 13,1%), дорослих – 4318 особа (зниження на 4,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 48,3%, а на попередньому тижні – 50,6%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 19,1% – зареєстровано 1712 випадків.

До медичних закладів за 22-й тиждень госпіталізовано 398 осіб, із них 42 – дітей.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу, 6 червня, на коронавірус захворіли 87 осіб. Зафіксовано чотири летальні випадки.