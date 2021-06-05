Кличко каже, що готовий «захищатися» і «воювати» за владу у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що йому постійно погрожують звільненням з посади голови Київської міської державної адміністрації, і заявляє про готовність «захищатися» і «воювати» в разі необхідності.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода.

«Мені постійно погрожують, навіть офіційні посадовці кажуть це», - заявив Кличко на запитання про чутки, що замість нього на посаду голови КМДА підготували нового кандидата.

Водночас він переконаний в тому, що Президент як гарант Конституції повинен дотримуватися і своїм прикладом показувати дотримання законів.

Зокрема, Кличко вчергове нагадав, що в столиці виконавча і законодавча влада об’єднані в одній особі. «Тому що Київ має особливий статус, де мер міста, обраний киянами (і КСУ у 2003 році це підтвердив), повинен бути призначений головою КМДА. І я переконаний, що крок, який погрожують зробити, буде всупереч Конституції, всупереч закону. Це перше», - заявив він.

По-друге, на думку Кличка, кияни не погодяться, якщо очільника міста будуть призначати згори.

«Я переконаний, що ключова складова самоврядування – те, що людина відповідальна виключно перед громадою. Однозначно я спробую комунікувати і все роблю для того, щоб ні в якому разі не воювати. Я воювати, як боєць в минулому, готовий», - сказав мер столиці.

Кличко переконаний, що зможе себе захистити, і вважає, що спроби звільнити його пов’язані з тим, що «хтось хоче контролювати місто Київ».

На його думку, «нападки» на нього робляться виключно для того, щоб «зіпсувати репутацію, розказати про якісь «погані» речі, про «тотальну корупцію».

«Одне можу сказати: я не хвилююся, ми готові відповідати на будь-які запитання... Я не хотів би, щоб персональні політичні, партійні амбіції, боротьба за владу були вище інтересів міста і держави. Тому що наші так звані «друзі» за кордоном – росіяни (і не тільки) чекають, що будемо битися проти один одного, знищувати один одного, а не звертати увагу на ті виклики, які на сьогодні є в країні», - зазначив Кличко.

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Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що немає конфлікту ОП з Київським міським головою Кличком, а є «конфлікт Кличка з містянами», оскільки «минуло вже багато років, але нічого не розвивається».

Глава держави Володимир Зеленський, коментуючи масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, зазначав, що голова КМДА як вертикаль Президента не має допускати розкрадання бюджетних коштів.

Своєю чергою Кличко назвав "події навколо міської влади останніми тижнями заангажованою акцією". Він заявив, що столична влада "передала правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту", і що "сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі".