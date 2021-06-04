Столиця відправила на переробку п'ять тисяч ртутних термометрів

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» наприкінці травня відправило на перероблення 5 тисяч ртутовмісних термометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі КМДА з посиланням на комунальне підприємство «Київкомунсервіс».

"Зібрані небезпечні відходи з помаранчевих контейнерів передають підприємствам-ліцензіатам на утилізацію. Так, наприкінці травня цього року "Київкомунсервіс" передав на утилізацію чергову партію ртутовмісних термометрів у кількості 5 тисяч штук ліцензованому підрядному підприємству ДП "Боднарівка" ЛКП "Зелений Львів". Небезпечні відходи не потрапили на сміттєзвалище, а гарантовано будуть перероблені, відповідно до всіх вимог та чинних стандартів", - зазначили у підприємстві.

Зазначається, що у столиці працює мережа із понад 200 контейнерів для відпрацьованих батарейок, ламп та термометрів. Їхнє розташування можна побачити на мапі.

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Загалом у столиці облаштовано близько 4 тисячі контейнерів для роздільного збору, зокрема, пластику, скла, паперу та небезпечних відходів. Завдяки цьому в Києві вже відсортували та відправили на перероблення майже 32 тисячі кубометрів відходів.

Як повідомляв Київський міський голова Віталій Кличко, Київ створює розгалужену систему роздільного збору відходів і завдяки цьому все менше на полігони побутового сміття потрапляє небезпечних матеріалів.

Фото: kyivcity.gov.ua