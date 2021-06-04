У Києві – 566 нових COVID-випадків, 11 хворих померли

У столиці за минулу добу зафіксовано 566 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Минулої доби в місті виявили 566 інфікованих, померли 11 людей - 4 жінки та 7 чоловіків. Всього за період пандемії в столиці - 5 116 летальних випадків від вірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті - 208 439.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 337 жінок віком від 20 до 89 років. Та 12 дівчаток від двох місяців до 17 років, також 205 чоловіків віком від 18 до 85 років. Та 12 хлопчиків від трьох до 16 років. Захворіли також 15 медиків.

Кличко розповів, що одужали минулої доби 3 334 киянина. Усього коронавірус подолали 179 584 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 140, у Дарницькому – 82, в Голосіївському і Дніпровському районах – по 71 випадку", - зазначив він.

Він зазначив, що минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 49 хворих на коронавірус. Також госпіталізували 43 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Загалом у лікарні столиці за добу потрапили 92 людини.

У стаціонарах столиці лікуються 408 хворих на коронавірус, 320 пацієнтів - у важкому стані.

"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні майже 8%, з них із киснем заповнені – понад 10% ліжок. Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 408 хворих на коронавірус, 320 пацієнтів - у важкому стані", - розповів Кличко.

За його словами, кисневу підтримку отримує 391 людина. Під апаратами штучної вентиляції легень – 12 хворих.

"Ситуація із кількістю нових випадків захворювання в столиці дещо стабілізувалася. Але будьмо обережними і давайте не забувати про елементарні правила безпеки, адже, вірус нікуди не подівся, і фахівці не виключають наступної його хвилі", - наголосив Кличко.

Водночас Кличко підкреслив, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на COVID-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 390 тестів на 100 тис. населення.

Загалом у столиці вже вакцинували понад 136 тисяч людей.

"З них 2 дози вакцини отримали майже 16,5 тисячі киян. Це переважно медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що цього тижня столиця отримала від МОЗ 125 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech для щеплення працівників освітньої сфери та ревакцинації.

"В середу для освітян почали працювати 17 пунктів вакцинації в усіх районах міста. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчальних закладів та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у пунктах", - сказав міський голова.

За його словами, на сьогодні в пунктах вакцинації щеплення отримали майже 4 800 працівників освіти.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 3 червня, зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала 8 291 особа, померли - 95.